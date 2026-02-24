Том Генкс зіграє Авраама Лінкольна в екранізації роману «Лінкольн у бардо»

Том Генкс зіграє 16-го президента США Авраама Лінкольна в екранізації роману «Лінкольн у бардо», пише Variety. Проєкт розробляє студія Starburns Industries.

Генкс не лише виконає головну роль, а й виступить продюсером через свою компанію Playtone. Автор роману Джордж Сондерс сам адаптує книжку для сценарію. Режисером і продюсером стане Дюк Джонсон, номінант на «Оскара» за стрічку «Аномаліза».

Якщо більшість фільмів зосереджуються на лідерстві Лінкольна під час Громадянської війни або його вбивстві, то «Лінкольн у бардо» розповідає про взаємини президента з його 11-річним сином.

Для Генкса це не перший досвід перевтілення в реальних історичних постатей. Раніше він грав астронавта Джима Ловелла у фільмі «Аполлон-13», пілота Чеслі Салленбергера у «Саллі», редактора The Washington Post Бена Бредлі у «Секретному досьє», телеведучого Фреда Роджерса у «Прекрасному дні по сусідству» та Волта Діснея у «Врятувати містера Бенкса».

Творці планують поєднати ігрове кіно зі стоп-моушн-анімацією, щоби показати особисту сторону життя політика та дослідити теми любові, співчуття й людської витривалості перед лицем непоправної втрати.