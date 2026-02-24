Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

В'язницю, в якій сидів Оскар Вайлд, перетворять на культурний простір

Іван Назаренко 24 лютого 2026
Власник закритої Редінгської в'язниці заявив, що хоче перетворити історичну будівлю на культурний простір. Про це повідомляє BBC.

Тюрму в центрі міста Редінг, зведену у XIX столітті, закрили 2014 року. Найбільше вона відома тим, що тут два роки відбував покарання письменник Оскар Вайлд після засудження у 1895 році за грубу непристойність — фактично через його гомосексуальність.

Нинішній власник, Ziran Educational Foundation, планує створити на території в’язниці мистецький простір і бутик-готель. За задумом, це має бути місце, що стане символом свободи творчого самовираження та притулком для митців з усього світу, які зазнають переслідувань.

Засновник фонду Ченнінг Бі під час екскурсії об’єктом наголосив, що придбав комплекс насамперед через його історичну й культурну цінність. За його словами, вже є новий архітектор, який підготував майстер-план реконструкції.

Будівля має статус пам’ятки архітектури Grade II, тому будь-які зміни потребуватимуть погодження з органами охорони спадщини.

Фото: Chris j wood / Wikimedia Commons
