В'язницю, в якій сидів Оскар Вайлд, перетворять на культурний простір

Власник закритої Редінгської в'язниці заявив, що хоче перетворити історичну будівлю на культурний простір. Про це повідомляє BBC.

Тюрму в центрі міста Редінг, зведену у XIX столітті, закрили 2014 року. Найбільше вона відома тим, що тут два роки відбував покарання письменник Оскар Вайлд після засудження у 1895 році за грубу непристойність — фактично через його гомосексуальність.

Нинішній власник, Ziran Educational Foundation, планує створити на території в’язниці мистецький простір і бутик-готель. За задумом, це має бути місце, що стане символом свободи творчого самовираження та притулком для митців з усього світу, які зазнають переслідувань.

Засновник фонду Ченнінг Бі під час екскурсії об’єктом наголосив, що придбав комплекс насамперед через його історичну й культурну цінність. За його словами, вже є новий архітектор, який підготував майстер-план реконструкції.

Будівля має статус пам’ятки архітектури Grade II, тому будь-які зміни потребуватимуть погодження з органами охорони спадщини.