Лілі Коллінз зіграє Одрі Гепберн у фільмі про створення стрічки «Сніданок у Тіффані»

Британська акторка Лілі Коллінз виконає роль Одрі Гепберн у фільмі про створення культової стрічки 1961 року «Сніданок у Тіффані» режисера Блейка Едвардса.

Про це повідомляє Variety.

Акторка також стане продюсеркою проєкту. В основі майбутньої стрічки — книга Сема Вассона «П’ята авеню, 5 ранку: Одрі Гепберн, “Сніданок у Тіффані” та світанок сучасної жінки». Сценарій напише Алена Сміт, відома за роботою над серіалом «Дікінсон» для Apple TV. Режисера фільму ще не оголосили.

«Сніданок у Тіффані», знятий за новелою Трумена Капоте, розповідає про світську левицю Голлі Голайтлі, яка знайомиться з письменником-початківцем — новим сусідом. Новий фільм позиціонують як першу повну історію створення цієї романтичної комедії. У центрі сюжету — складний підготовчий період і події на знімальному майданчику.

У фільмі з’являться персонажі Трумена Капоте, художниці з костюмів Едіт Гед і режисера Блейка Едвардса. Акторів на ці ролі поки не назвали.

«Після майже 10 років розробки та цілого життя захоплення й обожнювання Одрі я нарешті можу поділитися цією новиною. Слова “честь” і “захват” не передають того, що я відчуваю», — написала Коллінз в Instagram.

Лілі Коллінз відома за серіалом Netflix «Емілі в Парижі», який нещодавно продовжили на шостий сезон. Серед її робіт — фільм «Правила не застосовуються» та історична драма Девіда Фінчера «Манк».