В Україні створили застосунок, який нагадує про загальнонаціональну хвилину мовчання

Ірина Маймур 24 лютого 2026
Український розробник Богдан Гдаль створив мобільний застосунок «Хвилина памʼяті» (Minute of Remembrance), що сповіщає про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Програма автоматично надсилає нагадування о 9:00 — у час, коли в Україні щодня вшановують пам’ять військових і цивільних, загиблих унаслідок російської агресії. У визначений момент застосунок подає звуковий сигнал та/або вібрацію, щоби привернути увагу користувача.

За словами розробника, ідея виникла з особистого спостереження: у міському просторі люди реагують на гучні оголошення про хвилину мовчання, однак у власному ритмі життя про 9:00 легко забути. Звичайний будильник для такого нагадування виявився не надто доречним, тож він вирішив створити окремий інструмент.

У застосунку можна налаштувати тип звуку, гучність сповіщення та ввімкнути або вимкнути вібрацію.

«Мій маленький марафон, аби створити свій перший мобільний застосунок і пройти всі етапи його публікації, завершився успішно. Вдалого користування», — прокоментував запуск Богдан Гдаль.

Наразі «Хвилина памʼяті» офіційно доступна в Google Play Market для Android-пристроїв.

Зображення: Google Play Market, фото: Суспільне Харків / Євген Гертнер
