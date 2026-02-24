Львівський суд зобов'язав демонтувати пластикові вікна й двері з історичного будинку

Пластикові вікна й двері в історичному будинку на проспекті Свободи, 24 у центрі Львова доведеться демонтувати за рішенням суду, пише Офіс охорони культурної спадщини.

Львівський окружний адміністративний суд підтримав позицію міста. На балконі загального користування другого поверху без жодних дозволів дубові двері замінили на металопластикові. Окрім цього, пластикове вікно встановили і на дворовому фасаді.

Офіс охорони культурної спадщини раніше видав припис із вимогою усунути порушення до 15 травня минулого року. Власники його проігнорували, хоча штраф сплатили. Питання також розглядала адміністративна комісія при виконкомі, однак жодних пояснень від власників так і не надійшло.

Суд визнав, що встановлення пластикових конструкцій у пам’ятці архітектури є порушенням законодавства, як і невиконання припису про їх демонтаж. У результаті власників зобов’язали відновити автентичні елементи будівлі — з обов’язковим погодженням членування, профілю та кольору дверей і вікон з Офісом охорони культурної спадщини Львівської міської ради.