Виставка в ботсаду Нью-Йорка переосмислює архітектуру міста через квіткові композиції

У Нью-Йоркському ботанічному саду стартувала щорічна виставка The Orchid Show. Цьогорічна експозиція, створена дизайнером Mr. Flower Fantastic, переосмислює Нью-Йорк як «горизонт орхідей», де замість бетону та скла — міські ландшафти, вкриті квітами.

Виставка розгорнулася в історичній оранжереї Енід А. Гаупт. Автор проєкту, відомий співпрацею з Louis Vuitton та Adidas, поєднав флористику з елементами попарту та вуличної культури. Серед ключових інсталяцій: квіткова автомийка із жовтим таксі, оздобленим орхідеями; міська піцерія, чий логотип та інтер’єр відтворені за допомогою букетів; пральні машини, заповнені квітами, які слугують своєрідними об’єктивами для огляду експозиції.

За задумом дизайнера, поєднання масивних квіткових моделей із мініатюрними копіями будівель підкреслює дух Нью-Йорка — масштабного, але сповненого особистих моментів.

Уже з 21 березня виставка працюватиме і у вечірньому форматі Orchid Nights. Програма передбачає музичні виступи, танці та фудкорти, що перетворять простір на майданчик для вечірок. Експозиція триватиме до 26 квітня 2026 року.