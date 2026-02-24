Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Hulu затвердив акторку на головну роль у перезапуску «Секретних матеріалів»

Ірина Маймур 24 лютого 2026
Стримінгова платформа Hulu офіційно замовила пілот перезапуску культового серіалу «Секретні матеріали» («Цілком таємно»).

Над проєктом працює режисер і продюсер Раян Куглер, відомий за фільмом «Грішники», повідомляє Variety.

Одну з головних ролей у новому серіалі виконає Деніелл Дедвайлер, знайома глядачам за стрічкою «Жінка у дворі». Акторку вже затвердили для пілотного епізоду.

Згідно з офіційним описом, у центрі сюжету — двоє досвідчених агентів ФБР, які формують несподіваний союз після призначення до давно закритого підрозділу. Він займається справами, пов’язаними з незрозумілими явищами.

Куглер напише сценарій, зніме пілот і виступить виконавчим продюсером під своїм продакшеном Proximity Media. Шоуранеркою та виконавчою продюсеркою стане Дженніфер Ель («Декстер»). До команди також долучився творець оригінального серіалу Кріс Картер.

Про наміри перезапустити «Секретні матеріали» стало відомо ще у 2023 році, коли Картер повідомив, що Куглер звернувся до нього з ідеєю нової версії з більш різноманітним акторським складом. Восени 2025 року Куглер підтвердив, що працює над серіалом, і назвав його особисто важливим для себе проєктом.

Це буде перший повноцінний перезапуск «Секретних матеріалів», але не перше повернення франшизи. Оригінальний серіал виходив із 1993 по 2001 рік. Пізніше також вийшли два повнометражні фільми — «Секретні матеріали» (1998) та «Секретні матеріали: Я хочу вірити» (2008). Наразі ані Андерсон, ані Духовни не заявлені в новому проєкті.

