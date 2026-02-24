Канада викликала керівників OpenAI — компанія не попередила про юзера ChatGPT, що вчинив масову стрілянину

Уряд Канади викликав керівників OpenAI на зустріч після того, як з’ясувалося, що компанія розглядала можливість звернення до поліції щодо користувача ChatGPT, який вчинив масову стрілянину, але зрештою цього не зробила. Про це повідомляє Bloomberg.

18-річного Джессі Ван Рутселара поліція назвала підозрюваним у вбивстві шістьох дітей і двох дорослих у віддаленому містечку Тамблер-Ридж у провінції Британська Колумбія. Це один із найтрагічніших випадків масових розстрілів в історії країни. За даними правоохоронців, після нападу він, імовірно, покінчив життя самогубством.

В OpenAI заявили, що ще в червні 2025 року обліковий запис Ван Рутселара в ChatGPT був позначений внутрішніми системами, які відстежують можливі зловживання, зокрема потенційно насильницький контент. Компанія розглядала варіант повідомити правоохоронцям, однак не виявила достовірної чи невідкладної загрози, яка відповідала б встановленому порогу для ескалації. Згодом акаунт заблокували.

Міністр з питань штучного інтелекту Канади Еван Соломон заявив, що старші керівники з безпеки OpenAI прибудуть до Оттави для зустрічі.

За даними The Wall Street Journal, підозрюваний упродовж кількох днів описував сценарії зі збройним насильством, що спричинило обговорення серед співробітників компанії — частина з них наполягала на зверненні до поліції.

Соломон наголосив, що уряд працює над законодавством у сфері приватності та онлайн-безпеки й співпрацює з міністерствами юстиції, громадської безпеки та культури, а також із владою Британської Колумбії.