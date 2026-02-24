PinkPantheress — перша жінка, яка отримає нагороду «Продюсер року» на BRIT Awards

24-річна британська попзірка PinkPantheress стала першою жінкою та наймолодшою лауреаткою премії «Продюсер року» в історії BRIT Awards.

Про це повідомляє BBC.

PinkPantheress на прем’єрі фільму «Барбі» в Лондоні. Фото: Wiktor Szymanowicz / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Раніше лауреатами премії ставали продюсер The Beatles сер Джордж Мартін, Тревор Горн, Браян Іно, Девід Стюарт із Eurythmics, Келвін Гарріс і Chase & Status. До цього часу єдиною жінкою, яку номінували в категорії, була Кейт Буш — за альбом The Sensual World у 1989 році.

PinkPantheress відзначили лише через п’ять років після того, як вона опублікувала свої перші треки Break It Off і Pain у TikTok. Відтоді співачка зібрала понад мільярд стримів і випустила світовий хіт Boy’s a Liar, Pt. 2. Її мікстейп Fancy That став першим релізом артистки, що потрапив до топ-10 чарту, а також був номінований на Mercury Prize.

Наразі PinkPantheress перебуває у світовому турі An Evening With PinkPantheress, який завершиться в Канаді у травні.

Церемонія BRIT Awards 2026 відбудеться 28 лютого на арені Co-op Live у Манчестері та транслюватиметься на ITV і ITVX. Ведучим стане Джек Вайтголл.

PinkPantheress також номінована в категоріях «Артист або артистка року» та «Найкращий танцювальний виконавець або виконавиця».