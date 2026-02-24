У Лондоні почнуть тестувати роботаксі — водії кебів сумніваються в їхній ефективності

У Лондоні навесні 2026 року розпочнуться випробування роботаксі. Пілотну програму автономних перевезень готує уряд Великої Британії, пише AP.

У ній візьмуть участь компанії Wayve Technologies, Waymo та Baidu.

Тестові заїзди в місті вже проходять на електромобілях Ford Mustang Mach-E, оснащених системою штучного інтелекту. Авто навчаються орієнтуватися в щільному міському трафіку, реагувати на пішоходів і велосипедистів та об’їжджати дорожні роботи. Під час демонстраційних поїздок у Північному Лондоні автомобіль Wayve самостійно проїхав близько п’яти кілометрів без втручання людини.

Утім, водії легендарних лондонських чорних кебів ставляться до новації скептично. Щоб отримати ліцензію, вони складають один із найскладніших іспитів у світі — The Knowledge. Представники галузі сумніваються, що автономні авто матимуть реальну перевагу на вузьких і перевантажених дорогах столиці Британії.

Генеральний секретар Асоціації ліцензованих таксистів Стівен Макнамара зауважив, що в умовах постійних заторів та великої кількості пішоходів автономним авто буде складно працювати ефективно. У Великій Британії перехід дороги в недозволеному місці не є правопорушенням, що ускладнює передбачуваність руху.

Водночас розробники запевняють, що бачать у Лондоні потенціал для нової технології. CEO Wayve Алекс Кендалл вважає, що автономне водіння стане ще одним варіантом пересування разом із метро, велосипедами та традиційним таксі. Компанія співпрацює з Uber у межах пілотної програми, яка є частиною підготовки до національного регулювання безпілотного транспорту у Великій Британії.

Baidu планує тестувати сервіс Apollo Go у партнерстві з Uber і Lyft. Waymo, що належить Alphabet, також долучиться до програми та планує запустити пасажирський сервіс у Лондоні до третього кварталу 2026 року. Представники компанії наголошують, що не мають наміру «заповнювати місто роботаксі», а лише додати ще один транспортний варіант. У Сан-Франциско компанія експлуатує близько тисячі автономних авто.

Wayve використовує підхід, що базується на навчанні штучного інтелекту на великих масивах даних, а не на детальних «високоточних» мапах і заздалегідь прописаних правилах. У грудні компанія підписала угоду з Nissan про виробництво самокерованих авто для ринків Японії та Північної Америки до 2027 року.

Експерти вважають, що роботаксі можуть мати популярність, зокрема в районах із недостатнім громадським транспортом. Водночас попит на водіїв-людей, особливо серед туристів, і далі залишатиметься. За словами лондонського таксиста Френка О’Бейрна, який працює в професії 14 років, автономні авто поки не здатні замінити людський досвід і допомогу пасажирам у складних ситуаціях.