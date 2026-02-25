Netflix показав перший тизер серіалу «Гордість і упередження» — премʼєра цієї осені

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив перший тизер шестисерійного серіалу «Гордість і упередження» — нової екранізації роману Джейн Остін.

Про це пише Hypebeast.

Елізабет Беннет і містера Дарсі в серіалі втілять Емма Коррін («Корона») та Джек Лоуден («Дюнкерк»). Прем’єра запланована на осінь 2026 року.

Автори проєкту заявляють, що прагнуть максимально точно передати дух і атмосферу роману 1813 року, водночас зробивши історію ближчою до сучасної аудиторії.

У короткому ролику Елізабет Беннет у виконанні Коррін з’являється на даху будинку під час заходу сонця. Далі — серія динамічних кадрів, звук кінських копит і перша поява містера Дарсі у виконанні Лоудена.

До акторського складу також увійшли Олівія Колман («Фаворитка»), Руфус Сьюелл («Дипломатка»), Фрея Мавор («Скінс»), Джеймі Деметріу («Погань»), Деріл Маккормак («Гострі картузи»), Луї Партрідж («Енола Холмс»), Ріа Норвуд («Трепет серця»), Сієна Келлі («Чорне дзеркало») та Фіона Шоу («Вбиваючи Єву»).

Сценарій адаптувала британська письменниця Доллі Олдертон, відома за бестселером «Everything I Know About Love». Режисером став Ейрос Лін, який працював над серіалами «Доктор Хто» та «Шерлок». Проєкт стане першою масштабною екранізацією «Гордості і упередження» за понад двадцять років.