Улюблену гітару Курта Кобейна виставили на аукціон — вона була в кліпі Smells Like Teen Spirit

Гітара Fender Mustang, яку Курт Кобейн використовував у культовому кліпі гурту Nirvana на пісню Smells Like Teen Spirit, виставлена на продаж. Інструмент стане частиною масштабного аукціону «The Jim Irsay Collection: Hall of Fame» від аукціонного дому Christie’s.

З 2010 по 2022 рік гітара зберігалася в Музеї попкультури в Сіетлі. Тепер вона доступна колекціонерам. Експерти оцінюють вартість лота у суму від $2,5 до $5 мільйонів. Торги розпочнуться вже 12 березня 2026 року.

Попри те, що цей інструмент нерозривно пов’язаний з головним хітом Nirvana, Christie’s уточнили важливу деталь: «Нова інформація свідчить, що ця гітара, схоже, не використовувалася під час запису альбому Nevermind. Ймовірно, Кобейн придбав її у серпні 1991 року, безпосередньо перед зйомками кліпу».

Блакитний Fender Mustang із діагональними смугами став візуальним кодом для мільйонів фанатів MTV у 90-х. Цей інструмент став візуальним уособленням моменту, коли Nirvana вивела гранж у мейнстрим, а Кобейн став «голосом покоління».

Хоча гітара могла не звучати в студії під час запису Nevermind, вона з'являлася на численних живих виступах гурту, а також використовувалася під час запису останнього студійного альбому гурту — In Utero.

Сам Курт Кобейн в інтерв’ю для Guitar World 1991 року не приховував своєї прихильності до цієї моделі: «З усіх гітар у світі Fender Mustang — моя найулюбленіша».

Нагадаємо, торік найдорожчу гітару у світі, на якій Курт Кобейн зіграв свій останній публічний концерт, подарували Лондонському Королівському коледжу музики.