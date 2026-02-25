У КМДА спростували погодження будівництва багатоповерхівки на місці старовинної садиби на Осокорках

Департамент охорони культурної спадщини КМДА офіційно спростував інформацію про те, що відомство нібито дало дозвіл на знесення старовинної дерев’яної садиби на вулиці Завальній та будівництво на її місці висотного комплексу.

У Департаменті пояснили, що на засіданнях Консультативної ради у грудні 2025-го та лютому 2026 року обговорювали не сам проєкт будівництва, а лише оцінку впливу майбутніх робіт на охоронюваний ландшафт.

Оскільки ділянка на вулиці Завальній, 2-Д входить до зони охоронюваного ландшафту Києва, будь-які зміни там потребують фахового дослідження. Рада лише схвалила візуальні матеріали (точки, з яких буде видно майбутній об’єкт), але не сам план забудови.

Департамент наголошує, що не видавав і не міг видати дозволи на реконструкцію чи знесення, оскільки це не входить до його повноважень. Документація щодо будівництва багатофункціонального комплексу через державну систему ЄДЕССБ на розгляд відомства взагалі не надходила.

Також у КМДА запевняють, що всі протоколи засідань є у відкритому доступі, а поширена активістами інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, напередодні пам'яткоохоронець Дмитро Перов заявив про початок зносу однієї з найстаріших дерев’яних споруд колишнього селища Осокорки. За даними активіста, на місці одноповерхового будинку планують звести 24-поверховий офісно-житловий центр із паркінгом.