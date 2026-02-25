У мережі розкритикували бренд Gucci за використання ШІ-зображення у рекламі

Італійський модний дім Gucci зазнав критики після того, як використав зображення, створені штучним інтелектом, для промо свого майбутнього показу на Milan Fashion Week, пише BBC.

Зображення опублікували в соцмережах із позначкою «створено за допомогою ШІ», однак це не завадило хвилі обурення. Користувачі поставили під сумнів, чи відповідає використання ШІ заявам бренду про креативність італійської майстерності.

Один із коментаторів іронічно написав, що «настали сумні дні, коли Gucci не може знайти справжню міланську бабусю, щоб одягнути в костюм 1976 року», реагуючи на згенероване зображення гламурної літньої італійки.

PRIMAVERA

February 27

2 p.m. CET



Created with AI pic.twitter.com/sNbcFrpTX9 — gucci (@gucci) February 23, 2026

Критики також назвали ці візуали прикладом так званого «AI slop» — терміна, яким описують масовий потік часто низькоякісного контенту, створеного генеративними моделями.

Це сталося напередодні першого показу нового креативного директора бренду Демни Гвасалії в Мілані. Водночас для Gucci це не перший досвід роботи з ШІ: раніше бренд співпрацював із цифровими художниками, створював ШІ-візуали для NFT-аукціонів через Christie’s, а також публікував згенеровані відео з подіумними сценами.