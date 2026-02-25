Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У мережі розкритикували бренд Gucci за використання ШІ-зображення у рекламі

Іван Назаренко 25 лютого 2026
1911
У мережі розкритикували бренд Gucci за використання ШІ-зображення у рекламі

Італійський модний дім Gucci зазнав критики після того, як використав зображення, створені штучним інтелектом, для промо свого майбутнього показу на Milan Fashion Week, пише BBC.

Зображення опублікували в соцмережах із позначкою «створено за допомогою ШІ», однак це не завадило хвилі обурення. Користувачі поставили під сумнів, чи відповідає використання ШІ заявам бренду про креативність італійської майстерності.

Один із коментаторів іронічно написав, що «настали сумні дні, коли Gucci не може знайти справжню міланську бабусю, щоб одягнути в костюм 1976 року», реагуючи на згенероване зображення гламурної літньої італійки.

Критики також назвали ці візуали прикладом так званого «AI slop» — терміна, яким описують масовий потік часто низькоякісного контенту, створеного генеративними моделями.

Це сталося напередодні першого показу нового креативного директора бренду Демни Гвасалії в Мілані. Водночас для Gucci це не перший досвід роботи з ШІ: раніше бренд співпрацював із цифровими художниками, створював ШІ-візуали для NFT-аукціонів через Christie’s, а також публікував згенеровані відео з подіумними сценами.

Фото: Julien Tondu / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
До Книги рекордів Гіннеса потрапила найстаріша кобила — тварині виповнилось 37 років У КМДА спростували погодження будівництва багатоповерхівки на місці старовинної садиби на Осокорках БЖ шукає продюсера/ку: вакансія Міст Патона в Києві аварійний і потребує невідкладного ремонту — науковці
Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026 Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026 «Буремний перевал»: фешн-порн на болотах 18 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.