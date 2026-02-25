Макс Кідрук випустив сувенірні баночки теломіду — препарату зі свого книжкового всесвіту

Видавництво «Бородатий Тамарин» випустило сувенірні баночки теломіду — препарату, який у книжковому всесвіті українського письменника Макса Кідрука є життєво необхідним для колоністів на Марсі.

У циклі «Нові темні віки» теломід виробляє лабораторія синтетичної біології Biogen S.A.B. на Марсі. Препарат зупиняє старіння, відновлює тканини й містить синтетичний комплекс Telomide-X та генетично знезброєні аденовіруси.

Утім, реальна версія препарату — це всього лиш малинові льодяники. У складі є цукор, вода, патока, лимонна кислота й натуральні ароматизатори. Вага баночки — 40 грамів.

УВАГА РОЗШУК!



Національна поліція обіцяє винагороду за будь-яку інформацію про місцеперебування підозрюваного у незаконному розповсюдженні теломіду.



Становить загрозу!

При собі може мати вогнепальну зброю!

В особистий контакт не вступати! pic.twitter.com/as2z7Pt9Dq — Max Kidruk (@max_kidruk) February 25, 2026

Макс Кідрук відомий не лише серією «Нові темні віки», до якої входять «Колонія» та «Колапс», а й романами «Доки світло не згасне назавжди», «Де немає Бога», «Зазирни у мої сни», «Не озирайся і мовчи», «Жорстоке небо», «Твердиня», «Бот. Атакамська криза» і «Бот. Ґуаякільський парадокс». Його книги перекладені польською, німецькою, чеською та угорською мовами.