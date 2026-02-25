У Києві відновлюють рух тролейбусів і трамваїв — поки лише на правому березі

З 26 лютого у столиці поступово відновлюють роботу електротранспорту, повідомили в КМДА. Через збільшення лімітів на споживання електроенергії «Київпастранс» зміг знову запустити рух на правому березі міста.

Зокрема, відновлять роботу:

35 тролейбусних маршрутів: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.

11 трамвайних маршрутів: №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Крім того, на правому березі відновлять роботу автобуси №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120. Раніше вони були законсервовані, оскільки їхній рухомий склад дублював траєкторію електротранспорту.

Відновлення тролейбусів і трамваїв на лівому березі, а також маршрутів, що сполучають два береги, поки що відкладається. Це стане можливим лише за умови подальшого покращення ситуації в енергомережі та відсутності нових обстрілів.

Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які частково дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовували для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, перекинуть на маршрути лівого.