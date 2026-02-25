Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві відновлюють рух тролейбусів і трамваїв — поки лише на правому березі

Артем Черничко 25 лютого 2026
1447

З 26 лютого у столиці поступово відновлюють роботу електротранспорту, повідомили в КМДА. Через збільшення лімітів на споживання електроенергії «Київпастранс» зміг знову запустити рух на правому березі міста.

Зокрема, відновлять роботу:

  • 35 тролейбусних маршрутів: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45.
  • 11 трамвайних маршрутів: №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Крім того, на правому березі відновлять роботу автобуси №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120. Раніше вони були законсервовані, оскільки їхній рухомий склад дублював траєкторію електротранспорту.

Відновлення тролейбусів і трамваїв на лівому березі, а також маршрутів, що сполучають два береги, поки що відкладається. Це стане можливим лише за умови подальшого покращення ситуації в енергомережі та відсутності нових обстрілів.

Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які частково дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовували для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, перекинуть на маршрути лівого.

Фото: Valentyn Chernetskyi / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Творець ChatGPT заявив, що ШІ вже наздогнав людський розум за енергоефективністю Знищений росіянами пасажирський вагон перетворили на світлову артінсталяцію Імператорські пінгвіни можуть зникнути через потепління в Антарктиді — науковці Макс Кідрук випустив сувенірні баночки теломіду — препарату зі свого книжкового всесвіту
«Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026 Куди піти в Києві на Масницю: Колодій у Пирогові, рейв у Closer і вогняне шоу на ВДНГ 19 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.