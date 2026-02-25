Імператорські пінгвіни можуть зникнути через потепління в Антарктиді — науковці

Щорічна линька імператорських пінгвінів може обернутися для них катастрофою через стрімке потепління в Антарктиді. Вчені фіксують різке скорочення морського льоду, без якого птахи не можуть безпечно пережити цей критичний період, пише BBC.

Імператорські пінгвіни щороку змушені залишатися на платформах плавучого льоду приблизно 30-40 днів, щоб повністю скинути старе пір’я й відростити нове, водонепроникне. У цей час вони не можуть заходити у воду — без пір'я це для них смертельно небезпечно. Під час цього процесу птахи втрачають до половини маси тіла.

Дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, зосереджене на Західній Антарктиді, де мешкає 30-40% світової популяції імператорських пінгвінів. За словами науковця Пітера Фретвела з British Antarctic Survey, супутникові знімки з 2019 по 2025 роки дозволили відстежити місця линьки — їх видавали великі коричневі плями на білому льоді, це купи скинутого пір’я.

У 2019-2021 роках морський лід був відносно стабільним, і такі сліди чітко проглядалися. Але влітку 2022 року площа антарктичного морського льоду різко скоротилася — з середнього показника 2,8 мільйона квадратних кілометрів до рекордно низьких 1,79 мільйона квадратних кілометрів у 2023-му.

Коли вчений переглянув нові супутникові знімки, він побачив різке скорочення колоній: замість очікуваної великої кількості, лише 25 груп, кожна з яких може налічувати від десятків до тисячі особин. Інші могли мігрувати до Східної Антарктиди, але це порушує цикл розмноження і також веде до зменшення чисельності.

Фретвел назвав результати «моментом шоку». За його словами, це різка зміна, яка може суттєво наблизити прогнозовану дату зникнення виду. Раніше науковці припускали, що до кінця століття більшість колоній можуть зникнути.