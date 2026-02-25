Знищений росіянами пасажирський вагон перетворили на світлову артінсталяцію

До річниці повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» представила міжнародним делегаціям артінсталяцію «Пульсуючий біль». Її основою став реальний пасажирський вагон, знищений російськими дронами місяць тому.

Представлений об’єкт — це залишки вагона поїзда Чоп—Барвінкове, який потрапив під удар ворожих дронів 27 січня 2026 року. Того дня під час атаки шестеро пасажирів загинули, ще двоє отримали поранення.

Завдяки швидким діям залізничників, які оперативно від’єднали вцілілі вагони та надали допомогу людям, вдалося врятувати близько 300 пасажирів.

Концепцію інсталяції розробив дизайнер Микола Каблука та команда Expolight Arts. За задумом авторів, спеціальне світлове рішення не прикрашає понівечений метал, а підкреслює трагізм подій.