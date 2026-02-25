Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 25 лютого 2026
Знищений росіянами пасажирський вагон перетворили на світлову артінсталяцію

До річниці повномасштабного вторгнення «Укрзалізниця» представила міжнародним делегаціям артінсталяцію «Пульсуючий біль». Її основою став реальний пасажирський вагон, знищений російськими дронами місяць тому.

Представлений об’єкт — це залишки вагона поїзда Чоп—Барвінкове, який потрапив під удар ворожих дронів 27 січня 2026 року. Того дня під час атаки шестеро пасажирів загинули, ще двоє отримали поранення.

Завдяки швидким діям залізничників, які оперативно від’єднали вцілілі вагони та надали допомогу людям, вдалося врятувати близько 300 пасажирів.

Концепцію інсталяції розробив дизайнер Микола Каблука та команда Expolight Arts. За задумом авторів, спеціальне світлове рішення не прикрашає понівечений метал, а підкреслює трагізм подій.

Фото: «Укрзалізниця»
