Творець ChatGPT заявив, що ШІ вже наздогнав людський розум за енергоефективністю

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що порівнювати енергоспоживання ChatGPT з витратами енергії на навчання людини — цілком коректно. На його думку, якщо дивитися саме так, то штучний інтелект вже може бути енергоефективнішим, пише The Indian Express.

Під час виступу на конференції India-AI Impact Summit 2026 Альтман зауважив, що дискусії про енерговитрати ШІ часто некоректні. За його словами, зазвичай порівнюють енергію, необхідну для тренування моделі, з витратами людини на відповідь на один запит. Але ж і людину, каже він, треба тренувати — 20 років життя, їжа, освіта, а також тисячоліття еволюції людства.

На його думку, справедливіше порівнювати так: скільки енергії потрібно ChatGPT, щоб відповісти на одне запитання після завершення тренування моделі, і скільки людині. В такому вимірі ШІ вже наздогнав або навіть перевершив людину за енергоефективністю, вважає Альтман.

Він також відкинув твердження, що один запит до ChatGPT дорівнює приблизно півтора зарядам батареї iPhone.

Окремо Альтман прокоментував питання водоспоживання дата-центрів. Творець ChatGPT назвав популярні твердження на кшталт «17 галонів води на один запит» повністю неправдивими. За його словами, раніше використовували випарне охолодження, але нині підходи змінилися, а цифри, які гуляють мережею, не відповідають реальності.