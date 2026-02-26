Філ Коллінз, Oasis і Pink — серед номінантів до Зали слави рок-н-ролу 2026

Філ Коллінз, Oasis, Pink, Шакіра, Мерая Кері та Wu-Tang Clan увійшли до списку номінантів на внесення до Зали слави рок-н-ролу у 2026 році, повідомляє BBC. Загалом цьогоріч оголосили 17 артистів і гуртів.

До переліку потрапили як нові кандидати, так і ті, кого номінують повторно. Уперше за місце в Залі слави змагаються Джефф Баклі, Філ Коллінз, Мелісса Етерідж, Лорін Гілл, INXS, New Edition, Pink, Шакіра, Лютер Вандросс і Wu-Tang Clan. Повторно номіновані The Black Crowes, Мерая Кері, Біллі Айдол, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis і Sade.

Згідно з умовами відзнаки артисти можуть бути номіновані на неї через 25 років після виходу першого комерційного запису. Для Pink це перша можливість — із часу появи її дебютного синглу минуло 26 років. Шакіра може стати однією з небагатьох артисток із Латинської Америки, яких будь-коли включали до Зали слави.

Філ Коллінз уже входив до Rock & Roll Hall of Fame у 2010 році як учасник Genesis. Тепер його номінували за сольну кар’єру. Світову популярність музикантові принесли хіти 1980-х — In the Air Tonight та Easy Lover.

Oasis знову опинилися серед претендентів. Водночас фронтмен гурту Ліам Галлагер раніше критично висловлювався про Залу слави, заявляючи, що його не цікавить «нагорода від якогось геріатра в ковбойському капелюсі».

Wu-Tang Clan — єдиний хіп-хоп-колектив серед цьогорічних номінантів. Його присутність у списку знов актуалізувала дискусію щодо жанрових меж Зали слави: раніше співзасновник Kiss Джин Сіммонс заявляв, що хіп-хоп «не належить» до рок-н-ролу.

Імена лауреатів оголосять у квітні. Церемонія включення до Rock & Roll Hall of Fame відбудеться восени в Клівленді, штат Огайо.