Компанія Perplexity представила свій «ШІ-комп'ютер» — наступний етап розвитку штучного інтелекту

Компанія Perplexity представила нову систему під назвою Perplexity Computer, котру позиціонує як наступний етап розвитку штучного інтелекту — це повноцінний цифровий працівник, здатний самостійно створювати й виконувати складні робочі процеси.

У компанії заявляють, що сучасні моделі ШІ стали настільки потужними, що обмеженням тепер є не вони самі, а продукти, в які вони вбудовані. Perplexity Computer має усунути цю проблему, об’єднавши можливості різних передових моделей в одну систему.

Ідея полягає в тому, що користувач описує бажаний результат, а система самостійно розбиває його на завдання і підзавдання, створює окремих субагентів для їх виконання та координує їхню роботу.

Ці субагенти можуть проводити дослідження, готувати документи, обробляти дані, взаємодіяти з API підключених сервісів або писати код. Якщо виникає проблема, система створює додаткових агентів для її вирішення — помічник звертається до користувача лише тоді, коли це справді потрібно.

Кожне завдання виконується в ізольованому обчислювальному середовищі з доступом до реальної файлової системи, браузера та інтегрованих інструментів. Робота відбувається асинхронно, а процеси можуть тривати годинами або навіть місяцями.

Perplexity наголошує, що її система є модель-агностичною й використовує різні ШІ залежно від типу задачі. На момент запуску базову логіку забезпечує модель Opus 4.6, тоді як для спеціалізованих функцій використовуються інші інструменти: Gemini — для глибоких досліджень і створення субагентів, Grok — для швидких завдань, ChatGPT — для роботи з великим контекстом і розширеного пошуку, Veo 3.1 — для генерації відео, Nano Banana — для створення зображень. Користувачі можуть самостійно обирати моделі для конкретних підзадач.

У компанії також підкреслюють символічність назви. У XVIII столітті комп’ютерами називали людей, які виконували складні розрахунки, розподіляючи між собою обсяг роботи. (Сomputer у перекладі з англійської — «обчислювач», і це слово, своєю чергою, утворене від латинського computare — «рахувати, обчислювати» — прим. ред.). Тепер, за задумом Perplexity, ШІ бере на себе саме цю роль.

Perplexity Computer уже доступний для користувачів із підпискою Max, а найближчим часом його планують відкрити для клієнтів Enterprise Max.