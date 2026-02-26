У Spotify з’явилася функція, що перетворює плейлісти на DJ-сети

Компанія Spotify додала функцію Smart Reorder, яка автоматично змінює порядок пісень у плейлістах, щоби перехід між ними звучав плавніше — з урахуванням темпу й тональності треків.

Про це пише The Verge.

Сервіс аналізує композиції та вибудовує їх у такій послідовності, щоб одна пісня природно переходила в іншу. Разом із функцією плавних переходів між треками, яку Spotify запровадив у серпні 2025 року, це фактично перетворює звичайний плейліст на автоматичний DJ-мікс.

Smart Reorder уже доступна в застосунку для передплатників Premium. Щоб скористатися нею, потрібно відкрити плейліст, натиснути кнопку Mix, далі — Edit, а внизу екрана обрати Smart Reorder. Після активації система одноразово перебудує порядок треків відповідно до темпу (BPM) і тональності кожної композиції.

Водночас після запуску функція скасовує попереднє ручне сортування пісень у плейлісті.

Це не перше оновлення, пов’язане з автоматичним формуванням добірок. Минулого місяця Spotify оновив свій плейліст-чатбот і запустив функцію Prompted Playlists для Premium-користувачів у США та Канаді. Вона дає змогу створювати плейлісти за текстовим описом — наприклад, за настроєм або ситуацією: користувач формулює запит, а сервіс підбирає треки відповідно до нього.

Таким чином Spotify дедалі активніше автоматизує створення і упорядкування музичних добірок.