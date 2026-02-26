У Нью-Йорку поліцію закидали сніжками — мер назвав це «дитячою грою» й розлютив силовиків

Звичайна забава під час історичної хуртовини в Нью-Йорку перетворилася на серйозний конфлікт між мером міста Зораном Мамдані та керівництвом поліції (NYPD). Приводом став інцидент у парку, де мирна гра в сніжки переросла в агресивну атаку на офіцерів, пише BBC.

Поліцейські прибули до Вашингтон-Cквер-парку в понеділок по обіді після дзвінків у службу 911. На той момент у парку зібралися великі натовпи людей, щоби порозважатися по-зимовому. Проте ситуація швидко загострилася: на відео зафіксовано, як люди вигукують образи на адресу офіцерів та починають цілеспрямовано закидати їх сніжками та льодом, коли ті намагалися повернутися до службових фургонів.

За даними правоохоронців, четверо молодиків віком від 18 до 20 років «навмисно завдавали ударів офіцерам у голову, шию та обличчя». У результаті нападу двоє поліцейських були госпіталізовані. Комісарка поліції Джессіка Тіш назвала таку поведінку «ганебною та злочинною».

Мер міста Зоран Мамдані спробував пом'якшити ситуацію, заявивши, що не вважає за потрібне висувати кримінальні звинувачення. «З тих відео, що я бачив, це виглядало як діти на сніжковій битві. Так, це вийшло з-під контролю, але це була просто гра», — зазначив мер.

Згодом Мамдані закликав мешканців поважати міських працівників, але спробував перетворити ситуацію на жарт: «Якщо хтось і має ловити сніжки, то це я», — написав він, натякаючи на критику через відкриття шкіл після буревію.

Позиція мера викликала хвилю обурення серед профспілок. Президент Благодійної асоціації поліцейських (PBA) Патрік Гендрі назвав заяву Мамдані «провалом лідерства». Силовики наголошують, що офіцерів закидали не просто снігом, а шматками льоду та камінням, а риторика мера лише заохочує подібні напади в майбутньому.

Наразі поліція Нью-Йорка продовжує розшук чотирьох підозрюваних у нападі, чиї фото вже оприлюднили.