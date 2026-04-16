ЄС розробив застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах — його запустять незабаром

У Європейському Союзі технічно готовий застосунок для перевірки віку на онлайн-платформах. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, застосунок незабаром стане доступним для громадян ЄС. Користувачі зможуть підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-сервісів «так само, як у магазині просять підтвердити вік під час купівлі алкоголю».

Фон дер Ляєн заявила, що рішення створили у відповідь на зростання ризиків для дітей в інтернеті. Вона зазначила, що одна дитина з шести зазнає онлайн-булінгу, а одна дитина з восьми сама цькує інших у мережі. За словами президентки Єврокомісії, місяць тому вона скликала перше засідання спеціальної панелі з питань безпеки дітей онлайн, а рекомендації панелі очікують до літа.

Застосунок можна буде завантажити та налаштувати за допомогою паспорта або посвідчення особи, а потім використовувати для підтвердження віку під час доступу до онлайн-платформ. Сервіс відповідатиме високим стандартам конфіденційності: користувачі зможуть підтверджувати вік, не розкриваючи жодної іншої особистої інформації. Застосунок буде анонімним, а користувачів не можна буде відстежувати.

У Єврокомісії також зазначають, що сервіс працюватиме на будь-якому пристрої, зокрема телефоні, планшеті чи комп’ютері, і матиме відкритий вихідний код. Завдяки цьому ним зможуть користуватися і країни-партнери ЄС, а онлайн-платформи зможуть легко інтегрувати його для перевірки віку.

Фон дер Ляєн порівняла новий застосунок із COVID-сервісом, який Єврокомісія розробила під час пандемії, і заявила, що саме цей досвід ліг в основу рішення для перевірки віку. Серед країн, які вже просуваються в цьому напрямку, вона назвала Францію, Данію, Грецію, Італію, Іспанію, Кіпр та Ірландію. Вони планують інтегрувати застосунок у свої національні цифрові гаманці.