Комунікація кашалотів має схожість із людською мовою — дослідження

Іван Назаренко 16 квітня 2026
Комунікація кашалотів має схожість із людською мовою — дослідження

Дослідники виявили, що комунікація кашалотів має разючу схожість із людською мовою. За структурою вона набагато складніша, ніж вважалося раніше, пише The Guardian.

Кашалоти спілкуються серіями коротких клацань, які називають кодами. Аналіз показав, що ці сигнали мають щось на кшталт алфавіту і навіть аналогів голосних. Тварини змінюють довжину, інтонацію та ритм клацань, створюючи різні значення.

Вчені зазначають, що структура цих кодових сигналів нагадує фонетику і фонологію людських мов. Зокрема, у кашалотів зафіксували патерни, схожі на ті, що є в різних мовах світу, включно з тональними.

Дослідження провели в межах Project CETI — проєкту, який вивчає китів біля узбережжя Домініки. Там намагаються розшифрувати їхню «мову» за допомогою сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту.

Науковці також звертають увагу, що соціальна поведінка кашалотів доповнює цю складну комунікацію: вони живуть у групах, доглядають дитинчат разом і навіть допомагають під час пологів. Це натякає, що їхні сигнали можуть передавати значно більше інформації, ніж просто базові команди.

Попри прорив, до повного «перекладу» ще далеко. Дослідники сподіваються, що найближчими роками зможуть розпізнати хоча б кілька десятків значень у цих звуках, наприклад, пов’язаних із зануренням у воду чи відпочинком.

Фото: Will Falcon / Wikimedia Commons
