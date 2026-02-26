Кіберкультурний «Сільпо» у Львові переміг на міжнародному конкурсі дизайнів магазинів

Львівський супермаркет мережі «Сільпо», виконаний у стилі кіберкультури, здобув перемогу в одному з найпрестижніших світових конкурсів у сфері ритейл-дизайну — EuroShop RetailDesign Award 2026 у категорії Food. Це перша нагорода для України у межах цього конкурсу, повідомила пресслужба ритейлера.

Премію вручають раз на три роки під час EuroShop — найбільшої у світі виставки індустрії роздрібної торгівлі, що проходить у німецькому Дюссельдорфі.

Супермаркет, що здобув перемогу, був відкритий у жовтні 2024 року у Львові в колаборації з кіберспортивним клубом NAVI (Natus Vincere). Концепція магазину занурює гостей у світ кіберкультури: від перших комп’ютерів до сучасного кіберспорту.

Інтер’єр наповнений тематичними деталями: вхідну вивіску сформували з клавіш клавіатури, касові зони оформили як мікросхеми, а одна з кас має символічний номер 404. Дизайн доповнюють графічні елементи з програмним кодом із сайту «Сільпо», а зона напоїв стилізована під серверну.

Цікавою деталлю супермаркету стало зображення Silpo 98 у стилі Windows — на честь року заснування мережі. Окремий простір присвячений безпосередньо кіберспорту та NAVI, де транслюються моменти найгучніших перемог команди.

Цього року міжнародне журі обирало переможців серед 122 проєктів із 30 країн світу. Під час оцінювання фахівці враховували архітектуру магазину, кольорову гаму, використані матеріали, освітлення та візуальний мерчандайзинг, а також інтеграцію цифрових рішень і принципів сталого розвитку. У кожній з п’яти категорій — Food, Fashion & Lifestyle, Digital, Hospitality та Sustainability — визначали лише одного лідера.