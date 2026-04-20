Батько Емі Вайнгауз програв суд проти подруг співачки — справа стосувалася продажу речей артистки

Батько Емі Вайнгауз — Мітч Вайнгауз — програв судову справу у Високому суді Лондона проти двох близьких подруг співачки — стилістки Наомі Перрі та Катріони Гурлей. Про це повідомляє The Guardian.

Позов стосувався продажу особистих речей артистки на аукціонах у США у 2021 та 2023 роках. Позивач стверджував, що жінки нібито приховали факт продажу і отримали з нього прибуток. Натомість відповідачки заявили, що частина речей була подарована їм самою Вайнгауз.

Суддя Сара Кларк відхилила позов, зазначивши, що доказів навмисного приховування не встановлено. Вона також додала, що навіть у разі сумнівів позивач міг самостійно з’ясувати обставини з належною уважністю.

Під час розгляду з’ясувалося, що на одному з аукціонів було виставлено 834 лоти, а загальна виручка становила близько $1,4 мільйона. Частину коштів — 30% — передали до Amy Winehouse Foundation.

Серед проданих речей була зокрема сукня, в якій співачка виступала під час свого останнього концерту в Белграді. Її продали більш ніж за $240 тисяч.

Суд також звернув увагу на поведінку позивача. У рішенні зазначено, що Мітч Вайнгауз є сильною особистістю, але водночас ненадійним свідком, а сам позов подано без належної перевірки підстав. Суддя підкреслила, що він прагне контролювати ситуацію і чутливо реагує на використання спадщини доньки.