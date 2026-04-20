Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 20 квітня 2026
759
Батько Емі Вайнгауз програв суд проти подруг співачки — справа стосувалася продажу речей артистки

Батько Емі Вайнгауз — Мітч Вайнгауз — програв судову справу у Високому суді Лондона проти двох близьких подруг співачки — стилістки Наомі Перрі та Катріони Гурлей. Про це повідомляє The Guardian.

Позов стосувався продажу особистих речей артистки на аукціонах у США у 2021 та 2023 роках. Позивач стверджував, що жінки нібито приховали факт продажу і отримали з нього прибуток. Натомість відповідачки заявили, що частина речей була подарована їм самою Вайнгауз.

Суддя Сара Кларк відхилила позов, зазначивши, що доказів навмисного приховування не встановлено. Вона також додала, що навіть у разі сумнівів позивач міг самостійно з’ясувати обставини з належною уважністю.

Під час розгляду з’ясувалося, що на одному з аукціонів було виставлено 834 лоти, а загальна виручка становила близько $1,4 мільйона. Частину коштів — 30% — передали до Amy Winehouse Foundation.

Серед проданих речей була зокрема сукня, в якій співачка виступала під час свого останнього концерту в Белграді. Її продали більш ніж за $240 тисяч.

Суд також звернув увагу на поведінку позивача. У рішенні зазначено, що Мітч Вайнгауз є сильною особистістю, але водночас ненадійним свідком, а сам позов подано без належної перевірки підстав. Суддя підкреслила, що він прагне контролювати ситуацію і чутливо реагує на використання спадщини доньки.

Фото: eddievanderwalt / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Про українську фехтувальницю Ольгу Харлан знімуть художній фільм У Львові визначили, як виглядатиме громадський простір на місці колишнього ринку «Добробут» У Тернополі відреставрують віллу Вітошинських — вцілілу пам’ятку XIX століття У Британії знайшли втрачену ювелірну прикрасу з картини XVII століття
Євген Малолєтка: «Якщо немає знімка, то події наче й не існувало» 20 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 33 19 квітня 2026 Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026 Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026 Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.