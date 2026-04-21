Тім Кук залишає посаду гендиректора Apple — наступником стане Джон Тернус

Компанія Apple офіційно оголосила про зміну керівництва. Тім Кук, який очолював техногіганта протягом майже 15 років, залишить посаду CEO 1 вересня. Його наступником стане Джон Тернус, віцепрезидент Apple з апаратної інженерії, пише The Guardian.

Тім Кук не йде з компанії остаточно — він обійме посаду виконавчого голови правління. У цій ролі 65-річний Кук зосередиться на взаємодії з урядами та політиками по всьому світу, використовуючи свій досвід успішного переговорника.

Кук очолив Apple у 2011 році, ставши наступником Стіва Джобса. Хоча критики часто зауважували, що Куку бракує візіонерства засновника компанії, його результати як управлінця стали історичними. Ринкова капіталізація Apple зросла з $350 мільярдів до понад $4 трильйонів, а щорічний чистий прибуток компанії перевищує $100 мільярдів.

Саме за Кука Apple трансформувалася з виробника гаджетів на гіганта сервісів. Під його наглядом було запущено Apple Watch та AirPods, які стали лідерами ринку аксесуарів, а також сервіси Apple Music та Apple TV+. «Це був найбільший привілей у моєму житті — бути генеральним директором такої надзвичайної компанії», — зазначив Кук у офіційній заяві.

50-річний Джон Тернус працює в Apple з 2001 року. Він брав участь у розробці майже всіх ключових продуктів — від iPad та Mac до AirPods. Тім Кук охарактеризував його як людину з «розумом інженера та душею інноватора».

Попри фінансову стабільність, Тернус успадковує компанію в момент, коли інвестори ставлять складні питання про майбутнє. Зокрема, Apple доводиться наздоганяти конкурентів у сфері інтеграції ШІ в електроніку. Крім того, нові категорії продуктів, як-от гарнітура Vision Pro, поки не виправдали очікувань щодо масового попиту. Сам Тернус пообіцяв дотримуватися цінностей та візії, які визначали Apple протягом останніх пів століття.