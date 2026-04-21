У Мадонни вкрали вінтажний одяг на Coachella — зірка обіцяє винагороду

Американська співачка Мадонна звернулася до фанатів із проханням про допомогу: після її виступу на фестивалі Coachella з гардероба зірки зникли архівні речі, в яких артистка виходила на сцену разом із Сабріною Карпентер минулої п'ятниці. Про це пише Variety.

Цінність вбрання полягає в тому, що Мадонна дістала його з власного архіву спеціально для цього виступу. Це ті самі речі, в яких вона виступала на Coachella рівно 20 років тому, у квітні 2006-го, презентуючи тоді альбом «Confessions on a Dance Floor».

Співачка розповіла про інцидент у сторіз, зазначивши, що зникли не лише елементи основного образу, а й інші архівні речі тієї ж епохи. «Вінтажні речі, які були на мені, зникли — мій костюм з особистого архіву: жакет, корсет, сукня та всі інші деталі. Це не просто одяг, це частина моєї історії», — написала Мадонна.

Під час виступу на співачці був фіолетовий комплект: корсет, камісоль, рукавички, панчохи та чоботи. Вона зі сцени підкреслила, що корсет, чоботи та жакет — це саме те вбрання з 2006 року, яке вона «воскресила» для анонсу майбутнього альбому «Confessions II».

Артистка сподівається на повернення речей і оголосила про винагороду. Вона закликала всіх, хто має будь-яку інформацію, зв'язатися з її командою.