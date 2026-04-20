Про українську фехтувальницю Ольгу Харлан знімуть художній фільм

В Україні готують художній фільм про олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан. Про це повідомляє Divoche Media.

Повнометражну стрічку створюють у жанрі байопіку та спортивної драми, з фокусом не лише на її кар’єрі, а й на особистих випробуваннях і позиції під час війни.

Проєкт розповідатиме про шлях спортсменки, зокрема про внутрішню боротьбу і рішення, які впливали на її кар’єру. За словами Ольги Харлан, автори прагнуть показати історію без прикрас, з акцентом на досвіді, який може відгукнутися ширшій аудиторії.

Сценарій пише Марія Ткачук, сценарним консультантом виступає Стів Каплан. У команді зазначають, що стрічка орієнтована як на українського, так і на міжнародного глядача, оскільки порушує універсальні теми особистого вибору, гідності та відповідальності.

Співпродюсерка Марія Костіна підкреслює, що автори свідомо відмовилися від образу «ідеальної чемпіонки» і намагаються показати Харлан як багатогранну особистість.

Прем’єру фільму планують на початок 2027 року. Наразі проєкт подали на конкурс державної програми «Тисячовесна» у категорії складно-постановочних фільмів.