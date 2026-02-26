У фільмі про Меланію Трамп використали пісню The Rolling Stones без дозволу гурту

Навколо саундтреку до фільму «Меланія» спалахнула суперечка після заяв продюсера Марка Бекмана про те, що гурт The Rolling Stones нібито підтримав використання їхньої пісні у стрічці, пише The Guardian.

Фільм, присвячений Меланії Трамп і подіям за 20 днів до другої інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року, відкривається сценою в Мар-а-Лаго під пісню Gimme Shelter. Бекман в інтерв’ю Variety стверджував, що фронтмен гурту Мік Джаггер «дав своє благословення», а команда фільму тісно співпрацювала з гуртом.

Утім, джерело, близьке до Джаггера, поставило ці слова під сумнів, натякнувши, що продюсер міг перебільшити. Офіційний представник гурту також заявив, що угода щодо використання Gimme Shelter була укладена виключно між правовласником пісні та продюсерами фільму, а сам гурт у цьому участі не брав.

Раніше The Rolling Stones виступали проти того, щоб їхня музика звучала під час мітингів на підтримку Дональда Трампа. Серед інших артистів, які публічно висловлювались проти такого використання, — Guns N' Roses, Ніл Янг, Брюс Спрінгстін, Adele, Queen, R.E.M., Елтон Джон, ABBA, Джек Вайт, Селін Діон, Foo Fighters та інші.

Бекман також розповів, що намагався отримати музику від Guns N’ Roses, Грейс Джонс і спадкоємців Прінса, але отримав відмову з політичних міркувань. За його словами, думки учасників Guns N’ Roses розділилися, а юрист, який представляє творчу спадщину Prince, нібито заявив, що артист ніколи не захотів би, щоб його пісня асоціювалася з Дональдом Трампом.