Гітарист Radiohead вимагає видалити свою музику з документалки про Меланію Трамп

Композитор та учасник гурту Radiohead Джонні Ґрінвуд і режисер Пол Томас Андерсон вимагають припинити використання музики з їхньої стрічки «Примарна нитка» (2017) в новому документальному фільмі «Меланія». Йдеться про саундтрек, за який Ґрінвуда номінували на «Оскар», пише Variety.

У спільній заяві митці зазначили, що студія Universal не проконсультувалася з композитором щодо використання його творів третіми особами. Це є прямим порушенням контракту.

«Нам стало відомо, що фрагмент музики з "Примарної нитки" використано в документальному фільмі про Меланію Трамп. Попри те, що Джонні Ґрінвуд не володіє авторськими правами на партитуру, студія не узгодила з ним це використання. Як наслідок, Джонні та Пол Томас Андерсон вимагають видалити музику зі стрічки», — йдеться в заяві.

Фільм про першу леді США, знятий режисером Бреттом Ретнером, уже встиг зібрати в прокаті понад $13 мільйонів протягом двох вікендів. За даними аналітиків, Amazon MGM витратила на фільм і супутній серіал безпрецедентні суми, виділивши $40 мільйонів на придбання прав і ще $35 мільйонів на агресивний маркетинг у кінотеатрах. В індустрії вже ширяться чутки, що такий щедрий бюджет студії може бути спробою Amazon «задобрити» чинну адміністрацію Білого дому.

Джонні Ґрінвуд за останні 25 років став одним із найвпливовіших кінокомпозиторів світу. Його робота в «Примарній нитці» отримала схвальні відгуки критиків за «атмосферу тривоги й туги у стилі Гічкока».