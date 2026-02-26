Трамп пригрозив Роберту Де Ніро депортацією після того, як актор назвав його ідіотом

Протистояння між президентом США Дональдом Трампом та легендою Голлівуду Робертом Де Ніро перейшло у фазу нових особистих образ. Після того як актор публічно назвав Трампа «ідіотом», президент відповів розлогою критикою у своїй соцмережі Truth Social, пише The Guardian.

Черговий конфлікт спровокувала поява Де Ніро в подкасті Ніколь Уоллес у понеділок. 82-річний актор, який давно критикує Трампа, заявив: «Він ідіот. Нам треба його позбутися. Він зруйнує країну. Я не хочу, щоб навколо ходили люди з прапорами MAGA, ніби вони тут єдині. Ми теж американці».

Дональд Трамп не забарився з відповіддю. Він опублікував допис, у якому спочатку розкритикував конгресвумен Ільхан Омар та Рашиду Тлаіб, які перебивали його виступ у Капітолії, а потім запропонував відправити їх «на одному човні» з Робертом Де Ніро.

Президент використав свій улюблений термін «синдром розладу Трампа», описавши стан актора як психічне захворювання. Трамп назвав Де Ніро «хворою людиною з надзвичайно низьким IQ», додавши, що деякі висловлювання Де Ніро є «кримінальними».

Конфлікт між Трампом і Де Ніро триває роками. Ще до виборів 2024 року актор називав прихильників Трампа «не справжніми республіканцями», а самого політика — «клоуном». Через свою активну політичну позицію Де Ніро навіть втратив нагороду від Національної асоціації мовників, яку відкликали після його виступу під час судового процесу над Трампом у Нью-Йорку.