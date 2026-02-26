Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Трамп пригрозив Роберту Де Ніро депортацією після того, як актор назвав його ідіотом

Артем Черничко 26 лютого 2026
2874
Трамп пригрозив Роберту Де Ніро депортацією після того, як актор назвав його ідіотом

Протистояння між президентом США Дональдом Трампом та легендою Голлівуду Робертом Де Ніро перейшло у фазу нових особистих образ. Після того як актор публічно назвав Трампа «ідіотом», президент відповів розлогою критикою у своїй соцмережі Truth Social, пише The Guardian.

Черговий конфлікт спровокувала поява Де Ніро в подкасті Ніколь Уоллес у понеділок. 82-річний актор, який давно критикує Трампа, заявив: «Він ідіот. Нам треба його позбутися. Він зруйнує країну. Я не хочу, щоб навколо ходили люди з прапорами MAGA, ніби вони тут єдині. Ми теж американці».

Дональд Трамп не забарився з відповіддю. Він опублікував допис, у якому спочатку розкритикував конгресвумен Ільхан Омар та Рашиду Тлаіб, які перебивали його виступ у Капітолії, а потім запропонував відправити їх «на одному човні» з Робертом Де Ніро.

Президент використав свій улюблений термін «синдром розладу Трампа», описавши стан актора як психічне захворювання. Трамп назвав Де Ніро «хворою людиною з надзвичайно низьким IQ», додавши, що деякі висловлювання Де Ніро є «кримінальними».

Конфлікт між Трампом і Де Ніро триває роками. Ще до виборів 2024 року актор називав прихильників Трампа «не справжніми республіканцями», а самого політика — «клоуном». Через свою активну політичну позицію Де Ніро навіть втратив нагороду від Національної асоціації мовників, яку відкликали після його виступу під час судового процесу над Трампом у Нью-Йорку.

Фото: Роберт Де Ніро на Каннському кінофестивалі 2025 року (Gabriel Hutchinson Photography / Wikimedia Commons)
Мітки
Новини
Читайте також
Метро Варшави перетворюють на сучасне укриття Італійка вперше отримала компенсацію за перелом ноги під час роботи з дому У фільмі про Меланію Трамп використали пісню The Rolling Stones без дозволу гурту Кіберкультурний «Сільпо» у Львові переміг на міжнародному конкурсі дизайнів магазинів
Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026 Фенхель — овоч давньогрецьких атлетів і середньовічних монахів — на сучасному столі 20 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.