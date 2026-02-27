На Сицилії рятувальники витягли 400 рідкісних книг із бібліотеки, що зависла над прірвою

У місті Нішемі на Сицилії рятувальники витягли близько 400 рідкісних книг із бібліотеки, яка зависла над прірвою після масштабного зсуву ґрунту в січні. Лихо знищило цілий схил і утворило чотирикілометрову ущелину, а частина будівлі опинилася в повітрі. Про це повідомляє The Guardian.

Операцію провели пожежники під керівництвом командира Сальваторе Кантале. Перед початком вони детально вивчили плани приміщення, щоб зрозуміти розташування книжкових полиць. Потім пробурили отвір у стіні сусідньої будівлі, заходили всередину лише на кілька хвилин за раз, стягували шафи ременями та відтягували їх назад, щоб дістатися книг. Сам Кантале порівняв операцію з пограбуванням банку.

Бібліотека зберігала приблизно 4 тисячі томів літератури, серед яких були рідкісні видання з історії Сицилії, надруковані до 1830 року, а також книга XVI століття. Поки що вдалося врятувати близько 350-400 примірників. Значна частина колекції залишається в підвалі — найнебезпечнішій зоні.

Під час операції за станом будівлі стежили дрони, що передавали зображення в реальному часі, лазерні сенсори для фіксації найменших рухів і прилади, які відслідковували вібрації та зміну нахилу конструкції. Геологи попереджають, що фронт зсуву може відступити ще на 10-15 метрів, потягнувши за собою нові будівлі, зокрема й бібліотеку. За їхніми оцінками, споруда, ймовірно, не розсиплеться, а з’їде вниз як єдиний бетонний блок.

Місцева влада розглядає можливість використання роботів для подальшого порятунку фонду, але відповідної техніки в Нішемі немає. Якщо будівля остаточно впаде, рятувальники не виключають, що дістати решту книг може стати навіть простіше — хоча це означатиме повну втрату самої бібліотеки.