Укргідрометцентр запускає офіційний застосунок «цеПогода»

Український гідрометеорологічний центр ДСНС України у тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок «цеПогода». Дані надходять безпосередньо від фахівців, які забезпечують метеорологічний супровід держави. Мета сервісу — надати прямий доступ до офіційних прогнозів та попереджень про небезпечні явища без посередників і сторонніх інтерпретацій.

У застосунку користувачам доступні погодинні та добові прогнози терміном до 5 діб, а також розрахункові прогнози на 6–9 добу, що мають консультаційний характер. Функціонал програми включає автоматичне визначення місцеперебування користувача й інтерактивні карти. Важливою перевагою сервісу є повна відсутність реклами.

Прогнози у «цеПогода» формуються на основі розрахунків провідних європейських центрів, після чого проходять фаховий аналіз та адаптацію синоптиками УкрГМЦ. Застосунок створили в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Офіційний застосунок «цеПогода» вже доступний для завантаження у Google Play та App Store.

Тестовий період триватиме 3 місяці. Розробники закликали користувачів долучатися до тестування та надсилати відгуки, ідеї для вдосконалення або звіти про технічні недоліки на електронну адресу: [email protected].