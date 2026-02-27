Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Укргідрометцентр запускає офіційний застосунок «цеПогода»

Артем Черничко 27 лютого 2026
345

Український гідрометеорологічний центр ДСНС України у тестовому режимі запускає власний мобільний застосунок «цеПогода». Дані надходять безпосередньо від фахівців, які забезпечують метеорологічний супровід держави. Мета сервісу — надати прямий доступ до офіційних прогнозів та попереджень про небезпечні явища без посередників і сторонніх інтерпретацій.

У застосунку користувачам доступні погодинні та добові прогнози терміном до 5 діб, а також розрахункові прогнози на 6–9 добу, що мають консультаційний характер. Функціонал програми включає автоматичне визначення місцеперебування користувача й інтерактивні карти. Важливою перевагою сервісу є повна відсутність реклами.

Прогнози у «цеПогода» формуються на основі розрахунків провідних європейських центрів, після чого проходять фаховий аналіз та адаптацію синоптиками УкрГМЦ. Застосунок створили в межах міжнародного проєкту у співпраці з Фінським метеорологічним інститутом.

Офіційний застосунок «цеПогода» вже доступний для завантаження у Google Play та App Store.

Тестовий період триватиме 3 місяці. Розробники закликали користувачів долучатися до тестування та надсилати відгуки, ідеї для вдосконалення або звіти про технічні недоліки на електронну адресу: [email protected].

Мітки
Новини
Читайте також
У Польщі планують заборонити соцмережі дітям до 15 років У Львові відкрили найбільший інклюзивний басейн Хав'єр Бардем, Кріс Еванс та Демі Мур: хто оголошуватиме переможців на «Оскарі» YouTube рекомендує дітям ШІ-відео, замасковані під навчальний контент
Качине магре: як одна страва стала символом нової французької кухні 27 лютого 2026 Куди піти в Києві 28 лютого — 1 березня: реюніон «Тартака», лекція про китайських котів і німе кіно в «Жовтні» 26 лютого 2026 «Батько, мати, сестра, брат» — альманах Джима Джармуша, де нічого не відбувається (і це чудово) 25 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 25 22 лютого 2026 Стадіон-труна та арена у формі квітки: найінноваційніші візитівки Олімпійських ігор 21 лютого 2026 Луксмаксинг — краса очима інцелів 20 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.