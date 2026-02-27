Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Польщі планують заборонити соцмережі дітям до 15 років

Іван Назаренко 27 лютого 2026
У Польщі готують закон, який забороняє користуватися соцмережами дітям до 15 років. Ініціативу просуває панівна партія Civic Coalition, а деталі законопроєкту мають представити найближчим часом, пише Bloomberg.

Міністерка освіти Барбара Новацька заявила, що документ передбачає штрафи для платформ, якщо вони не обмежать доступ неповнолітніх і не запровадять ефективну перевірку віку користувачів. Розмір санкцій ще обговорюється, але уряд очікує, що закон може набути чинності на початку 2027 року.

За словами Новацької, рішення пов’язане з погіршенням психічного здоров’я дітей і зниженням їхніх інтелектуальних показників. Вона наголосила, що держава повинна діяти превентивно, оскільки самі платформи, на її думку, не дотримуються власних правил і не контролюють вік аудиторії.

Якщо закон ухвалять, Польща приєднається до інших європейських країн, зокрема Данії, Франції, Іспанії та Великої Британії, які вже заборонили або розглядають обмеження доступу підлітків до соцмереж.

Такий крок може спричинити напруження у відносинах зі США, особливо з огляду на позицію Трампа та його союзників у технологічному секторі. Серед компаній, яких це може торкнутися, — Meta Platforms та X, що належить Ілону Маску. Раніше деякі з них уже критикували подібні ініціативи, зокрема після запровадження аналогічної заборони в Австралії.

Утім, Новацька відкидає політичний підтекст. За її словами, походження платформи чи країна власника не мають значення, коли йдеться про захист дітей. Вона підкреслила, що інтереси неповнолітніх мають бути пріоритетом для будь-якої держави, незалежно від можливої реакції з боку міжнародних партнерів.

Фото: Julia Coimbra / Unsplash
