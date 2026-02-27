Amazon показав перший кадр екранізації гри God of War

Amazon оприлюднив перший кадр із лайв-екшен серіалу за грою God of War — зйомки вже тривають у Ванкувері. На знімку вперше показали Раяна Герста в образі Кратоса та Каллума Вінсона в ролі його сина Атрея, пише Variety.

До акторського складу також увійшли Макс Паркер (Геймдалль), Оулавюр Даррі Оулафссон (Тор), Менді Патінкін (Одін), Алістер Данкан (Мімір), Денні Вудберн і Джефф Гулка (брати Брок і Сіндрі), а також Ед Скрейн у ролі Бальдра.

Сюжет серіалу заснований на подіях ігор God of War та God of War Ragnarök. Історія розгортається навколо подорожі Кратоса й Атрея, які після смерті Фей вирушають виконати її останню волю — розвіяти прах. Паралельно вони стикаються з богами скандинавського пантеону. Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей вчить батька бути більш людяним.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

Проєкт одразу отримав замовлення на два сезони. Шоуранером, сценаристом і виконавчим продюсером став Рональд Д. Мур. Перші два епізоди зніме Фредерік Е. О. Тойє.

Серіал створюється у співпраці Sony Pictures Television та Amazon MGM Studios разом із PlayStation Productions і компанією Tall Ship Productions.