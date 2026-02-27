Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Amazon показав перший кадр екранізації гри God of War

Іван Назаренко 27 лютого 2026
Amazon оприлюднив перший кадр із лайв-екшен серіалу за грою God of War — зйомки вже тривають у Ванкувері. На знімку вперше показали Раяна Герста в образі Кратоса та Каллума Вінсона в ролі його сина Атрея, пише Variety.

До акторського складу також увійшли Макс Паркер (Геймдалль), Оулавюр Даррі Оулафссон (Тор), Менді Патінкін (Одін), Алістер Данкан (Мімір), Денні Вудберн і Джефф Гулка (брати Брок і Сіндрі), а також Ед Скрейн у ролі Бальдра.

Сюжет серіалу заснований на подіях ігор God of War та God of War Ragnarök. Історія розгортається навколо подорожі Кратоса й Атрея, які після смерті Фей вирушають виконати її останню волю — розвіяти прах. Паралельно вони стикаються з богами скандинавського пантеону. Кратос намагається навчити сина бути кращим богом, тоді як Атрей вчить батька бути більш людяним.

Проєкт одразу отримав замовлення на два сезони. Шоуранером, сценаристом і виконавчим продюсером став Рональд Д. Мур. Перші два епізоди зніме Фредерік Е. О. Тойє.

Серіал створюється у співпраці Sony Pictures Television та Amazon MGM Studios разом із PlayStation Productions і компанією Tall Ship Productions.

