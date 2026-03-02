Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 02 березня 2026
Війна на Близькому Сході спричинила найбільший авіаційний колапс із часів пандемії

Світова авіація переживає найгостріший шок із часів пандемії COVID-19. Через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном у понеділок, 2 березня, було скасовано сотні нових рейсів, що залишило тисячі пасажирів заблокованими в аеропортах від Балі до Франкфурта, пише The Guardian.

Найбільші міжнародні хаби — Дубай, Абу-Дабі та Доха — залишаються закритими третій день поспіль. Повітряний простір над Іраном, Іраком, Кувейтом та ОАЕ на картах Flightradar24 виглядає майже порожнім.

Тільки за вихідні було скасовано понад 6 тисяч рейсів. У понеділок зранку до цього списку додалися ще 1 239 перельотів від Emirates, Etihad та Qatar Airways. Екіпажі та пілоти зараз розкидані по всьому світу, що ускладнює відновлення польотів навіть у разі відкриття неба.

Єдиним шляхом вильоту з регіону залишається Саудівська Аравія. Вартість оренди приватного джета з Ер-Ріяда до Європи зараз сягає $350 тисяч.

Близький Схід є ключовим перехрестям не лише для пасажирських, а й для вантажних перевезень. Закриття цього коридору змушує авіакомпанії обирати значно довші та дорожчі маршрути, що неминуче призведе до здорожчання квитків та затримок у доставці товарів по всьому світу. Аналітики Atmosphere Research Group попереджають: мандрівникам варто готуватися до перебоїв упродовж наступних тижнів.

