Війна на Близькому Сході спричинила найбільший авіаційний колапс із часів пандемії

Світова авіація переживає найгостріший шок із часів пандемії COVID-19. Через ескалацію війни між США, Ізраїлем та Іраном у понеділок, 2 березня, було скасовано сотні нових рейсів, що залишило тисячі пасажирів заблокованими в аеропортах від Балі до Франкфурта, пише The Guardian.

Найбільші міжнародні хаби — Дубай, Абу-Дабі та Доха — залишаються закритими третій день поспіль. Повітряний простір над Іраном, Іраком, Кувейтом та ОАЕ на картах Flightradar24 виглядає майже порожнім.

Currently more than 2,000 flights to and from seven key airports (DXB, DOH, AUH, SHJ, KWI, BAH, DWC) in the Gulf area have been cancelled. pic.twitter.com/qZ9XSIl2dM — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Тільки за вихідні було скасовано понад 6 тисяч рейсів. У понеділок зранку до цього списку додалися ще 1 239 перельотів від Emirates, Etihad та Qatar Airways. Екіпажі та пілоти зараз розкидані по всьому світу, що ускладнює відновлення польотів навіть у разі відкриття неба.

Єдиним шляхом вильоту з регіону залишається Саудівська Аравія. Вартість оренди приватного джета з Ер-Ріяда до Європи зараз сягає $350 тисяч.

Близький Схід є ключовим перехрестям не лише для пасажирських, а й для вантажних перевезень. Закриття цього коридору змушує авіакомпанії обирати значно довші та дорожчі маршрути, що неминуче призведе до здорожчання квитків та затримок у доставці товарів по всьому світу. Аналітики Atmosphere Research Group попереджають: мандрівникам варто готуватися до перебоїв упродовж наступних тижнів.