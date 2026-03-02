В музеї Амстердаму виставлять картину Рембрандта, що була загублена 65 років тому

Дослідники Рейксмузеуму підтвердили автентичність картини Vision of Zacharias in the Temple та встановили, що її автором є Рембрандт. Роботу XVII століття визнали оригіналом після дворічного дослідження із застосуванням сучасних технологій, пише Euronews.

На полотні первосвященник Захарія в храмі отримує звістку від архангела Гавриїла про народження сина — Івана Хрестителя. Сам ангел на картині не показаний, але його присутність символізує світло, що падає з правого верхнього кута.

Директор музею Тако Діббітс зазначив, що це важливе відкриття для розуміння раннього періоду творчості митця — роботу створено невдовзі після переїзду Рембрандта з Лейдена до Амстердама.

Researchers at the Rijksmuseum have accepted that the 'Vision of Zacharias in the Temple,' originally excluded from Rembrandt’s body of work when it was bought in 1961, was made by Rembrandt in 1633. pic.twitter.com/WyqtfZPIfx — Richard Morris (@ahistoryinart) March 2, 2026

Історія полотна була непростою. У 1960 році його виключили з переліку робіт Рембрандта. Після продажу приватному власнику у 1961-му воно зникло з публічного простору, і протягом 65 років експерти не мали можливості його вивчати. Лише нещодавно нинішній власник звернувся до музею.

Фахівці застосували макро-ХRF-сканування, провели аналіз шарів фарби та порівняли пігменти з іншими творами художника того ж періоду. Усі використані матеріали відповідають раннім роботам Рембрандта. Дендрохронологічний аналіз дерев’яної панелі підтвердив датування 1633 роком, а дослідження підпису засвідчило його оригінальність.

Картина передана музею на довгострокове зберігання приватним колекціонером і буде доступна для відвідувачів із 4 березня.