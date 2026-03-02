«Йдіть нах*й»: гурт Radiohead відреагував на кавер їхньої пісні у проморолику імміграційної служби ICE

Британський гурт Radiohead різко відреагував на використання кавер-версії їхньої пісні Let Down у відео Міністерства національної безпеки США, яке просуває діяльність імміграційної служби ICE, пише Euronews.

Трек із культового альбому OK Computer 1997 року звучить у ролику, опублікованому у соцмережах. У відео показані люди, які, за задумом авторів, постраждали від дій іммігрантів. У підписі йдеться про «тисячі американських родин, зруйнованих через насильство нелегальних мігрантів», а також заявляється, що саме за цих людей ведеться боротьба.

Thousands of American families have been torn apart because of criminal illegal alien violence.



American citizens raped and murdered by those who have no right to be in our country.



This is who we fight for.



This is our why. pic.twitter.com/lKQp1lb4Q2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2026

Музиканти передали свою заяву ЗМІ, в ній вони засудили використання композиції. Гурт вимагає видалити відео: «Це не смішно, ця пісня багато значить для нас та інших людей, і ви не можете її привласнити без боротьби.

А ще, йдіть нах*й».

Це не перший подібний випадок. У листопаді співачка Олівія Родріго також розкритикувала ICE за використання фрагмента її пісні All-American Bitch у відео із затриманнями мігрантів.

Крім того, гітарист Radiohead Джонні Грінвуд раніше виступив проти використання музики з саундтреку до фільму «Примарна нитка» у документальній стрічці про Меланію Трамп. Грінвуд разом із режисером Полом Томасом Андерсоном вимагали вилучити музику з фільму, однак продюсер заявив, що вона залишиться в картині.