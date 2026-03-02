«Йдіть нах*й»: гурт Radiohead відреагував на кавер їхньої пісні у проморолику імміграційної служби ICE

Британський гурт Radiohead різко відреагував на використання кавер-версії їхньої пісні Let Down у відео Міністерства національної безпеки США, яке просуває діяльність імміграційної служби ICE, пише Euronews.
Трек із культового альбому OK Computer 1997 року звучить у ролику, опублікованому у соцмережах. У відео показані люди, які, за задумом авторів, постраждали від дій іммігрантів. У підписі йдеться про «тисячі американських родин, зруйнованих через насильство нелегальних мігрантів», а також заявляється, що саме за цих людей ведеться боротьба.
Thousands of American families have been torn apart because of criminal illegal alien violence.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2026
American citizens raped and murdered by those who have no right to be in our country.
This is who we fight for.
This is our why. pic.twitter.com/lKQp1lb4Q2
Музиканти передали свою заяву ЗМІ, в ній вони засудили використання композиції. Гурт вимагає видалити відео: «Це не смішно, ця пісня багато значить для нас та інших людей, і ви не можете її привласнити без боротьби.
А ще, йдіть нах*й».
Це не перший подібний випадок. У листопаді співачка Олівія Родріго також розкритикувала ICE за використання фрагмента її пісні All-American Bitch у відео із затриманнями мігрантів.
Крім того, гітарист Radiohead Джонні Грінвуд раніше виступив проти використання музики з саундтреку до фільму «Примарна нитка» у документальній стрічці про Меланію Трамп. Грінвуд разом із режисером Полом Томасом Андерсоном вимагали вилучити музику з фільму, однак продюсер заявив, що вона залишиться в картині.