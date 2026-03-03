Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Організатори премії «Сезар» спростували теорію про виступ двійника Джима Керрі

Іван Назаренко 03 березня 2026
527

Джим Керрі особисто відвідав церемонію César Awards у Парижі 26 лютого та отримав почесний «Сезар», попри чутки в соцмережах про те, що замість нього нібито виступав двійник, пише Variety.

Хвиля конспірології почалася після публікації дрег-артиста Алексіса Стоуна в Instagram, де він показав протези й перуку, схожі на образ Керрі того вечора. У соцмережах припустили, що на сцені був не сам актор. Утім, організатори премії категорично спростували ці заяви.

Головний представник премії Грегорі Колє заявив, що приїзд Керрі планували з літа, а підготовка тривала близько восьми місяців. За його словами, актор погодився на нагороду одразу після запрошення та протягом кількох місяців працював над промовою французькою мовою, уточнюючи вимову окремих слів. На церемонію він прибув із партнеркою, донькою, онуком і близькими друзями, а також зі своїм багаторічним піарником.

Керрі виступив із емоційною промовою французькою, згадавши про своє походження — його предок Марк-Франсуа Карре народився у Сен-Мало приблизно 300 років тому, а згодом емігрував до Канади. Актор також віддав шану батькові Персі Джозефу Керрі, якого назвав найсмішнішою людиною у своєму житті.

Мітки
Новини
Читайте також
ChatGPT не відповідає етичним стандартам психотерапії — дослідники У центрі Києва 8 березня пройде Марш жінок: що вимагатимуть Paramount випустила трейлер «Дуже страшного кіно 6»: до франшизи повертається оригінальний каст Nike представила портативний стадіон для важкодоступних локацій
Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026 Качине магре: як одна страва стала символом нової французької кухні 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.