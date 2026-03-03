Організатори премії «Сезар» спростували теорію про виступ двійника Джима Керрі

Джим Керрі особисто відвідав церемонію César Awards у Парижі 26 лютого та отримав почесний «Сезар», попри чутки в соцмережах про те, що замість нього нібито виступав двійник, пише Variety.

Хвиля конспірології почалася після публікації дрег-артиста Алексіса Стоуна в Instagram, де він показав протези й перуку, схожі на образ Керрі того вечора. У соцмережах припустили, що на сцені був не сам актор. Утім, організатори премії категорично спростували ці заяви.

Головний представник премії Грегорі Колє заявив, що приїзд Керрі планували з літа, а підготовка тривала близько восьми місяців. За його словами, актор погодився на нагороду одразу після запрошення та протягом кількох місяців працював над промовою французькою мовою, уточнюючи вимову окремих слів. На церемонію він прибув із партнеркою, донькою, онуком і близькими друзями, а також зі своїм багаторічним піарником.

Керрі виступив із емоційною промовою французькою, згадавши про своє походження — його предок Марк-Франсуа Карре народився у Сен-Мало приблизно 300 років тому, а згодом емігрував до Канади. Актор також віддав шану батькові Персі Джозефу Керрі, якого назвав найсмішнішою людиною у своєму житті.