«Виглядає безглуздо»: творець ігор God of War розкритикував перший кадр екранізації від Amazon

Творець ігор God of War Девід Яффе розкритикував перший кадр із екранізації — серіалу God of War, який готує Amazon Prime Video. У відео на своєму YouTube-каналі він назвав зображення «дуже поганим у багатьох сенсах», пише Variety.

На оприлюдненому 27 лютого фото головний герой Кратос у виконанні Раяна Герста стоїть у лісі поруч із сином Атреєм. За словами Джаффе, проблема не в тому, що Герст не є точною копією персонажа з гри, а в позі та виразі обличчя героя.

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

«Кратос у цій позі й із таким виразом виглядає просто безглуздо», — заявив він, додавши, що для першої презентації персонажа це вкрай невдале рішення. На його думку, якщо це перше знайомство широкої аудиторії з героєм, воно має формувати сильний образ.

Водночас Яффе підкреслив, що його критика стосується лише конкретного зображення. Він позитивно відгукнувся про шоураннера Рональда Д. Мура, назвавши його дуже талановитим і висловивши впевненість, що сам серіал може вийти якісним.