Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Виглядає безглуздо»: творець ігор God of War розкритикував перший кадр екранізації від Amazon

Іван Назаренко 03 березня 2026
785

Творець ігор God of War Девід Яффе розкритикував перший кадр із екранізації — серіалу God of War, який готує Amazon Prime Video. У відео на своєму YouTube-каналі він назвав зображення «дуже поганим у багатьох сенсах», пише Variety.

На оприлюдненому 27 лютого фото головний герой Кратос у виконанні Раяна Герста стоїть у лісі поруч із сином Атреєм. За словами Джаффе, проблема не в тому, що Герст не є точною копією персонажа з гри, а в позі та виразі обличчя героя.

«Кратос у цій позі й із таким виразом виглядає просто безглуздо», — заявив він, додавши, що для першої презентації персонажа це вкрай невдале рішення. На його думку, якщо це перше знайомство широкої аудиторії з героєм, воно має формувати сильний образ.

Водночас Яффе підкреслив, що його критика стосується лише конкретного зображення. Він позитивно відгукнувся про шоураннера Рональда Д. Мура, назвавши його дуже талановитим і висловивши впевненість, що сам серіал може вийти якісним.

Мітки
Новини
Читайте також
ChatGPT не відповідає етичним стандартам психотерапії — дослідники У центрі Києва 8 березня пройде Марш жінок: що вимагатимуть Paramount випустила трейлер «Дуже страшного кіно 6»: до франшизи повертається оригінальний каст Nike представила портативний стадіон для важкодоступних локацій
Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026 Качине магре: як одна страва стала символом нової французької кухні 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.