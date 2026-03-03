На лівому березі Києва частково відновили рух громадського електротранспорту

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві починають відновлювати рух електротранспорту на лівому березі після стабілізації ситуації в енергосистемі. Про це повідомили в пресслужбі КМДА. Роботи проводить комунальне підприємство «Київпастранс».

Від сьогодні, 3 березня, частково відновлюють курсування низки маршрутів. На лінії повертаються трамваї №4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 та 35, а також тролейбуси №29, 30, 31, 37 (із тимчасовими змінами руху), 43, 47, 50 і 50-К. Водночас автобуси, які дублюють ці напрямки, поки що продовжать роботу.

Якщо не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, вже з 4 березня електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі — за стандартним розкладом і з повним випуском рухомого складу. Дублюючі автобусні маршрути планують скасувати.

Нагадаємо, що тиждень тому рух електротранспорту вже відновили на правому березі в столиці. На лінії повернулися 35 тролейбусних маршрутів та 11 трамвайних.

Фото: Київпастранс
