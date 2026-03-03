Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Під час ударів по Ірану пошкоджено палац Голестан — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО

Ірина Маймур 03 березня 2026
Під час ударів США та Ізраїлю по Ірану в неділю, 1 березня, у Тегерані було пошкоджено палац Голестан — об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє CNN.

Унаслідок вибухів у комплексі постраждали вікна, двері та дзеркала. Деталі щодо масштабів руйнувань поки не уточнюють.

Водночас відому дзеркальну тронну залу і частину музейних експонатів раніше перевезли до захищеного сховища. Евакуацію провели після січневих протестів і під час бойових дій у червні 2025 року.

Палац Голестан (у перекладі — «Палац троянд») — найстаріший історико-архітектурний комплекс Тегерана. Його почали зводити ще в XVI столітті, а у XVIII–XIX століттях він став резиденцією правителів династії Каджарів, які зробили Тегеран столицею країни.

Комплекс складається з кількох палацових споруд і садів. Серед найвідоміших приміщень — мармурова тронна зала та дзеркальна зала, прикрашена мозаїкою з дрібних геометричних дзеркал.

У 2013 році палац Голестан внесли до списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО як пам’ятку каджарської доби, що поєднує перські архітектурні традиції із західними впливами.

Фото: Diego Delso / Wikimedia Commons
