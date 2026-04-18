Netflix запускає вертикальну стрічку відео і ширше використовуватиме ШІ

Ірина Маймур 18 квітня 2026
Netflix наприкінці квітня запустить у своєму застосунку вертикальну стрічку відео в стилі TikTok. Компанія також заявила, що ширше використовуватиме штучний інтелект для рекомендацій, створення контенту й розвитку рекламних інструментів, пише TechCrunch.

У компанії кажуть, що тестують вертикальну стрічку ще з минулого року. Нова функція має допомогти користувачам знаходити відеоподкасти, серіали й фільми в каталозі платформи. Після запуску торік пошуку на базі ChatGPT Netflix також посилює використання ШІ в системі рекомендацій.

Співгендиректор Netflix Грегорі Пітерс під час квартального дзвінка заявив, що компанія бачить великий потенціал у нових моделях персоналізації. За його словами, такі системи не лише покращують рекомендації, а й дають змогу швидше вдосконалювати сервіс і ефективніше додавати підтримку різних типів контенту. Інший співгендиректор, Тед Сарандос, сказав, що Netflix розглядає генеративний ШІ як інструмент для покращення всього процесу створення контенту.

Минулого місяця Netflix придбав InterPositive, яку Сарандос назвав власною технологією, створеною спеціально для кінематографістів і кіновиробництва. За його словами, ці інструменти вже викликали інтерес у творців. Окремо компанія планує використовувати ШІ для розвитку рекламного напряму. У Netflix очікують, що рекламний виторг у 2026 році сягне $3 мільярдів.

За підсумками першого кварталу 2026 року Netflix отримав $12,25 мільярда виручки, що на 16,2 % більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії зріс до $5,283 мільярда. Разом із квартальними результатами Netflix також повідомив, що співзасновник і голова ради директорів Рід Гастінгс не балотуватиметься на переобрання до ради, коли його чинний термін завершиться на річних зборах у червні.

Фото: Grant Davies / Unsplash
