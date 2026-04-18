Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Польщі скасували концерт Каньє Веста через антисемітські висловлювання

Ірина Маймур 18 квітня 2026
У Польщі скасували концерт американського репера Каньє Веста, також відомого як Ye, пише BBC.

Виступ мав відбутися 19 червня на Сілезькому стадіоні в Хожуві, але майданчик повідомив, що подія не відбудеться через «формальні та юридичні причини». Це мав бути перший концерт артиста в країні за 15 років.

Міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ценковська назвала рішення запросити репера до Польщі неприйнятним. Вона заявила, що йдеться про артиста, який «публічно робив антисемітські заяви, применшував тяжкість злочинів та заробляв на продажі футболок зі свастикою».

Польський концерт став ще одним зірваним виступом у європейському турі Веста. За кілька днів до цього артист відклав концерт у Франції, а тижнем раніше Велика Британія заборонила йому в’їзд до країни, через що скасували фестиваль Wireless, де він мав бути хедлайнером. Крім того, у 2025 році Австралія анулювала його візу після виходу пісні «Heil Hitler», яку тамтешня влада назвала такою, що пропагує нацизм.

У січні артист публічно перепросив за свою поведінку й пояснював її нелікованим біполярним розладом. Попри це, польська сторона ще до офіційного скасування давала зрозуміти, що виступ не має відбутися.

Фото: rodrigoferrari / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Олександр Чекменьов запускає авторський курс — фотограф-документаліст навчатиме аналогової зйомки Netflix запускає вертикальну стрічку відео і ширше використовуватиме ШІ У Києві пройде фестиваль «Леся Квартиринка»: у лайнапі — YUKO та Zlypni Gucci та Google розробляють розумні окуляри — запуск планують у 2027 році
Архітектурний гід Києва: Чоколівка 17 квітня 2026 Обережно, скло: старі речі з барахолки, якими ви їх ще не бачили 16 квітня 2026 «Вони не схожі на мене»: косплеєри та їхні батьки у портретах Нікколо Растреллі 15 квітня 2026 Не те, що ви почули: відомі пісні, які зрозуміли не так 14 квітня 2026 П’ятий сезон «Хлопаків»: чи ми заслужили на такий фінал? 13 квітня 2026 Київські замальовки. Випуск 32 11 квітня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.