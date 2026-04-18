У Польщі скасували концерт Каньє Веста через антисемітські висловлювання

У Польщі скасували концерт американського репера Каньє Веста, також відомого як Ye, пише BBC.

Виступ мав відбутися 19 червня на Сілезькому стадіоні в Хожуві, але майданчик повідомив, що подія не відбудеться через «формальні та юридичні причини». Це мав бути перший концерт артиста в країні за 15 років.

Міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Ценковська назвала рішення запросити репера до Польщі неприйнятним. Вона заявила, що йдеться про артиста, який «публічно робив антисемітські заяви, применшував тяжкість злочинів та заробляв на продажі футболок зі свастикою».

Польський концерт став ще одним зірваним виступом у європейському турі Веста. За кілька днів до цього артист відклав концерт у Франції, а тижнем раніше Велика Британія заборонила йому в’їзд до країни, через що скасували фестиваль Wireless, де він мав бути хедлайнером. Крім того, у 2025 році Австралія анулювала його візу після виходу пісні «Heil Hitler», яку тамтешня влада назвала такою, що пропагує нацизм.

У січні артист публічно перепросив за свою поведінку й пояснював її нелікованим біполярним розладом. Попри це, польська сторона ще до офіційного скасування давала зрозуміти, що виступ не має відбутися.