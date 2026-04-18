Олександр Чекменьов запускає авторський курс — фотограф-документаліст навчатиме аналогової зйомки

Український фотограф-документаліст Олександр Чекменьов запускає практичний авторський курс аналогової фотографії. Про це він повідомив в Instagram.

«Ви пройдете весь шлях аналогової фотографії — від зйомки до ручного відбитка та власної серії. Ми зніматимемо людей — у студії та на вулиці. Вчитися бачити, а не просто натискати кнопку. Працювати з камерою, світлом та реальністю», — пояснює фотограф.

За його словами, учасники курсу зніматимуть на камери середнього формату Hasselblad і Rolleiflex, а також на камери вузького формату Contax і «Горизонт», проявлятимуть плівку та друкуватимуть фотографії в темній кімнаті.

Серед результатів курсу Чекменьов називає «розуміння аналогового процесу як цілісної системи», досвід зйомки на середній та вузький формат, навички прояви та ручного друку, базу для створення власного фотопроєкту, індивідуальну роботу та зворотний зв’язок, а також розуміння роботи з людиною.

Окремо фотограф зазначає, що курс включатиме майстерклас про пошук свого стилю, розмову про те, «як плівка навчила знімати практично без дублів», його «університет вуличної фотографії 90-х», а також роботу з героєм, побудову кадру і створення серій. Також ітиметься про те, як не боятися знімати людей на вулиці і як помилки чи випадковості в зйомці можуть створити нову серію.

Курс складатиметься з дев’яти занять по дві години. Навчання розраховане на одну-дві особи та передбачає індивідуальний графік.

У вартість включені всі матеріали: хімія, плівка, фотопапір, дві чорно-білі широкі плівки ILFORD HP5 400, кольорова широка плівка EKTAR 100, вузька чорно-біла плівка KODAK T-MAX 400, а також фотопапір ILFORD 18×24 см і FOMA 30×40 см.

Фіналом курсу стане друк 10 робіт у форматі 18×24, друк трьох найкращих робіт у форматі 30×40, оцифрування всього знятого матеріалу, обговорення результатів і рекомендації щодо подальшого розвитку. Після завершення навчання учасники також зможуть отримати консультації та підтримку для подальших проєктів.

Вартість курсу становить 20000 гривень. Можлива оплата частинами. Спеціальні умови для людей, які постраждали від війни, обговорюють індивідуально.

Олександр Чекменьов народився 1969 року в Луганську. Фотокар’єру розпочав у 1988 році в місцевій фотостудії. У вільний час знімав життя довкола себе: людей на вулицях, роботу медиків у кареті швидкої допомоги, повсякдення шахтарів Донбасу. Ці серії згодом стали важливими документами епохи. Від 1997 року Чекменьов працює в Києві як фотожурналіст. Він має низку професійних відзнак, зокрема звання «Український фотограф року 2013», і є автором книжок «Донбас» та «Чорно-біла фотографія». Його роботи були представлені на персональних і групових виставках в Україні, Литві, Польщі, Словаччині та Німеччині, а також публікувалися в New York Times Lens Blog, TIME Lightbox, The New Yorker Photo Booth і MSNBC.