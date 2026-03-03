Paramount випустила трейлер «Дуже страшного кіно 6»: до франшизи повертається оригінальний каст

Кінокомпанія Paramount Pictures оприлюднила перший офіційний трейлер фільму «Дуже страшне кіно 6» (Scary Movie 6).

Нова частина пародійної франшизи вийде в кінотеатрах 11 червня 2026 року, пише Hypebeast.

Через 26 років після втечі від підозріло знайомого вбивці в масці — пародії на антагоніста фільмів «Крик» — головна четвірка героїв знову опиняється під прицілом маніяка. Цього разу автори висміюють сучасні горор-хіти.

У трейлері з’являються пародії на стрічки «Грішники», «Зброя», «Субстанція», «Жахливий 3», «M3GAN», а також серіал «Венздей» від Netflix. Відео відкривається сценою, що обігрує епізод із метро з «Крику 6», де з’являється Ґоустфейс.

До акторського складу повертаються зірки перших частин — Анна Феріс, Реджина Голл, Кріс Елліотт, а також Марлон і Шон Веянси. Також у фільмі знімуться Локлін Манро, Дейв Шерідан, Джон Абрагамс і Шері Отері. Серед нових акторів — Деймон Веянс-молодший, Кім Веянс і колишня учасниця шоу Saturday Night Live Гайді Гарднер.

Режисером стрічки став Майкл Тіддес, який раніше працював над фільмами «Будинок із паранормальними явищами» та «П’ятдесят відтінків чорного». Сценаристами — брати Веянс. Це перший фільм серії після «Дуже страшного кіно 5», що вийшов у 2013 році.