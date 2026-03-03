Spotify видалив 13 % української ШІ-музики, випущеної 2025 року

Компанія Spotify видалила зі своєї платформи 13,36 % українських треків, ідентифікованих як створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє сервіс моніторингу української музики NUAM.

За даними сервісу, зараз недоступні 4739 треків із 35 466 українських композицій на основі ШІ, що вийшли 2025 року.

Водночас NUAM зазначає, що «чистка» торкнулася лише трьох із двадцяти найпродуктивніших ШІ-виконавців. В одного з них видалили всі 426 треків, у двох інших — 228 із 244 та 150 із 268. Водночас на платформі залишаються профілі з 1116, 806 та 526 згенерованими треками, серед яких немає видалених.

Якщо поглянути на лютий 2025 року, коли з'явилося 3657 українських ШІ-композицій, то з них видалили лише 40.

Spotify раніше заявляв про намір боротися зі спамом у вигляді ШІ-контенту. У вересні 2023 року керівник компанії Даніель Ек говорив, що сервіс не планує повністю забороняти музику, створену штучним інтелектом, але ШІ не можна використовувати для імітації реальних виконавців без їхньої згоди.

Улітку 2025 року гурти Deerhoof, Xiu Xiu та King Gizzard & the Lizard Wizard оголосили бойкот Spotify. Серед причин називали інвестиції співзасновника компанії Девіда Ека у виробництво бойових дронів, мізерні роялті та просування алгоритмами музики, створеної штучним інтелектом. Особливо це стосувалося плейлістів електронної та експериментальної сцени.