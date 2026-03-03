Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Spotify видалив 13 % української ШІ-музики, випущеної 2025 року

Ірина Маймур 03 березня 2026
694

Компанія Spotify видалила зі своєї платформи 13,36 % українських треків, ідентифікованих як створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє сервіс моніторингу української музики NUAM.

За даними сервісу, зараз недоступні 4739 треків із 35 466 українських композицій на основі ШІ, що вийшли 2025 року.

Водночас NUAM зазначає, що «чистка» торкнулася лише трьох із двадцяти найпродуктивніших ШІ-виконавців. В одного з них видалили всі 426 треків, у двох інших — 228 із 244 та 150 із 268. Водночас на платформі залишаються профілі з 1116, 806 та 526 згенерованими треками, серед яких немає видалених.

Якщо поглянути на лютий 2025 року, коли з'явилося 3657 українських ШІ-композицій, то з них видалили лише 40.

Spotify раніше заявляв про намір боротися зі спамом у вигляді ШІ-контенту. У вересні 2023 року керівник компанії Даніель Ек говорив, що сервіс не планує повністю забороняти музику, створену штучним інтелектом, але ШІ не можна використовувати для імітації реальних виконавців без їхньої згоди.

Улітку 2025 року гурти Deerhoof, Xiu Xiu та King Gizzard & the Lizard Wizard оголосили бойкот Spotify. Серед причин називали інвестиції співзасновника компанії Девіда Ека у виробництво бойових дронів, мізерні роялті та просування алгоритмами музики, створеної штучним інтелектом. Особливо це стосувалося плейлістів електронної та експериментальної сцени.

Мітки
Новини
Читайте також
Росія цьогоріч повертається на Венеційську бієнале Перезапуск «Ідентифікації Борна» зніматимуть без Метта Деймона Сервіс Bolt запустив у Києві функцію виклику водія для особистого авто У Львові відкрили виставку про Маріуполь із детальним макетом міста до окупації
Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.