Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Перезапуск «Ідентифікації Борна» зніматимуть без Метта Деймона

Ірина Маймур 03 березня 2026
1067

Нова частина франшизи про Джейсона Борна вийде без Метта Деймона.

Про це повідомив інсайдер Джефф Снайдер, пише Word of Reel.

Раніше режисер Едвард Бергер у коментарі The Hollywood Reporter заявляв, що готовий працювати над проєктом лише за участі Деймона.

«Я зроблю це, якщо Метт приєднається. Якщо ми справді відчуємо, що додаємо щось нове до вже існуючих фільмів про Борна», — зазначав режисер.

Тепер, за словами Снайдера, актор не планує повертатися до ролі колишнього співробітника ЦРУ. У такому разі участь Бергера також опиняється під питанням.

У березні Universal повернула права на франшизу з наміром її «відродити», зокрема через перезапуск. Один із варіантів сценарію написав Джо Бартон — автор шпигунського серіалу «Чорні голуби».

Перший фільм — «Ідентифікація Борна» — вийшов у 2002 році як екранізація роману Роберта Ладлама. Загалом франшиза налічує п’ять стрічок і зібрала у світовому прокаті $1,64 мільярда. Останній фільм, «Джейсон Борн», вийшов у 2016 році та заробив понад $400 мільйонів.

Хто виконає головну роль у перезапуску, наразі не повідомляють.

Мітки
Новини
Читайте також
Росія цьогоріч повертається на Венеційську бієнале Сервіс Bolt запустив у Києві функцію виклику водія для особистого авто Spotify видалив 13 % української ШІ-музики, випущеної 2025 року У Львові відкрили виставку про Маріуполь із детальним макетом міста до окупації
Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026 Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.