Перезапуск «Ідентифікації Борна» зніматимуть без Метта Деймона

Нова частина франшизи про Джейсона Борна вийде без Метта Деймона.

Про це повідомив інсайдер Джефф Снайдер, пише Word of Reel.

Раніше режисер Едвард Бергер у коментарі The Hollywood Reporter заявляв, що готовий працювати над проєктом лише за участі Деймона.

«Я зроблю це, якщо Метт приєднається. Якщо ми справді відчуємо, що додаємо щось нове до вже існуючих фільмів про Борна», — зазначав режисер.

Тепер, за словами Снайдера, актор не планує повертатися до ролі колишнього співробітника ЦРУ. У такому разі участь Бергера також опиняється під питанням.

У березні Universal повернула права на франшизу з наміром її «відродити», зокрема через перезапуск. Один із варіантів сценарію написав Джо Бартон — автор шпигунського серіалу «Чорні голуби».

Перший фільм — «Ідентифікація Борна» — вийшов у 2002 році як екранізація роману Роберта Ладлама. Загалом франшиза налічує п’ять стрічок і зібрала у світовому прокаті $1,64 мільярда. Останній фільм, «Джейсон Борн», вийшов у 2016 році та заробив понад $400 мільйонів.

Хто виконає головну роль у перезапуску, наразі не повідомляють.